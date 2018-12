Het is gemakkelijk om in groeiaandelen te beleggen als de beurzen blijven stijgen, maar de recente terugval herinnert beleggers eraan dat zelfs sterke bedrijven de ups en downs van de markten moeten doorstaan.

Die wijsheid geldt ook voor groeibeleggingen. Bedrijven die kunnen innoveren, zich aanpassen aan en vorm geven aan de marktvraag zullen hun inkomsten verhogen en aandeelhouders belonen. Met dat in het achterhoofd heeft beleggingssite The Motley Fool drie groeiaandelen op een rij gezet die de moeite waard zijn om te kopen en te houden voor de komende 25 jaar.

1. MercadoLibre: lessen leren van eBay

MercadoLibre is een snelgroeiend bedrijf, met een omzet die meer dan verdubbeld is in de afgelopen twee jaar, en waarvan verwacht wordt dat de omzet opnieuw zal verdubbelen in de komende twee jaar. Effectenmakelaar BTIG bracht onlangs een interessante groeivoorspelling voor MercadoLibre naar buiten, waarin werd uitgelegd hoe slechts een deel van het bedrijf mogelijk in waarde zou kunnen verviervoudigen in de komende paar decennia.

BTIG wees op de snelle groei van PayPal, dat ooit deel uitmaakte van eBay. Het betaalbedrijf heeft nu een marktkapitalisatie van 100 miljard dollar. Dat is vier keer meer dan de waarde van 27 miljard dollar van eBay. BTIG verwacht dat iets soortgelijks zal gebeuren in de relatie tussen MercadoLibre, de Latijns-Amerikaanse eBay, en zijn online betalingsservice MercadoPago die mogelijk de Latijns-Amerikaanse PayPal zou kunnen worden.

Betalingen die via MercadoPago worden verwerkt, groeien nog sneller en ondersteunen de stelling van BTIG dat MercadoPago ooit meer waard zou kunnen zijn dan de rest van MercadoLibre samen.

2. Nike

Er is een verfrissende voorspelbaarheid van Nike's omzetgroei die beleggers al tientallen jaren waarderen. Het bedrijf bezit vele van de meest waardevolle schoenen- en sportkledingmerken ter wereld, die worden ondersteund door productinnovatie en zware marketinguitgaven. Vervolgens verkoopt Nike zijn producten tegen aantrekkelijke prijzen via zijn netwerk van partnerschappen in detailhandel en beloont het zijn aandeelhouders.

Het krachtige businessmodel van Nike werd de afgelopen jaren echter getest, omdat verschuivende trends in de consumentenvraag drukten op de verkopen in de Amerikaanse thuismarkt. Maar Nike is sterker uit de strijd gekomen door de veranderingen die het bedrijf heeft doorgevoerd in reactie op de marktuitdagingen.

Omdat een groter deel van het bedrijf rechtstreeks met consumenten te maken heeft, kan Nike de winstgevendheid de komende jaren aanzienlijk verhogen. Het innovatieplatform is sneller geworden en reageert ook beter op veranderende smaken, wat het gemakkelijker zou moeten maken om de opbouw van grote voorraden te vermijden. Dankzij deze overwinningen kan Nike de komende decennia profiteren van de groeiende wereldwijde vraag - zowel thuis als in opkomende markten zoals China.

3. Activision Blizzard

De recente prestaties van Activision Blizzard maken het misschien moeilijk te geloven, maar de maker van videogames blijft een van de belangrijkste groeiaandelen voor langetermijnbeleggers. Het aandelen noteert momenteel meer dan 40 procent onder de hoogste koers ooit die eerder dit jaar werd bereikt, en hoewel beleggers zich bewust moeten zijn van de bedreigingen en risicofactoren achter de terugval, is de recente verkoopgolf een geweldige kans voor iedereen die op zoek is naar een investeringspositie in de video game-industrie.

Het bedrijf onthulde begin november een mobiele versie van zijn Diablo-franchise, maar het spel kreeg een zeer negatieve ontvangst van de fans en zorgde voor vrees dat het bedrijf het contact met zijn publiek verliest. Deze zorgen werden versterkt door de kwartaalresultaten van het bedrijf die een week later werden verstrekt. De omzet daalde met 12 procent in het derde kwartaal en de winst zakte 10,5 procent. Ook was er sprake van een aanzienlijke daling van het aantal maandelijkse actieve gebruikers van de games van het bedrijf.

Hoewel de reactie op de mobiele versie van Diablo niet echt bemoedigend was, zal het bedrijf zijn gebruikersbestand naar verwachting verbreden door meer mobiele versies van zijn populaire games op de markt te brengen. Het ziet is ook uniek gepositioneerd om te profiteren van de groei van e-sports en van potentieel baanbrekende technologieën zoals mixed reality. Activision Blizzard kan op korte termijn onder negatieve druk blijven staan, maar langetermijnbeleggers hebben nu echter de mogelijkheid om een goed bedrijf in een groeisector met korting te kopen.