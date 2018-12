Volgens Morningstar worden deze bedrijven tegen een korting van 35 procent en 25 procent ten opzichte van hun fair value verhandeld.

Ieder kwartaal maken de Ultimate Stock Pickers van Morningstar hun aan- en verkopen voor hun portefeuilles bekend. In het derde kwartaal van dit jaar bleken de blue chips (kwaliteitsaandelen) weer populair.

Dat was ook het geval in de twee eerste kwartalen in 2018. Daarnaast valt op dat de namen zeer gespreid zijn wat sectoren betreft. Volgens Morningstar waren drie aankopen het interessantst, te weten Allergan, Broadcom en Netflix.

Deze aandelen sprongen eruit om verschillende redenen. Netflix bijvoorbeeld omdat het overgewaardeerd is, maar er toch een Ultimate Stock Picker was die er opnieuw geld in stak. Allergan en Broadcom pikken we er vandaag uit vanwege hun onderwaardering.

Allergan

Allergan behoort met een korting van meer dan 35 procent ten opzichte van de fair value tot de goedkoopst gewaardeerde aandelen op de lijst.

Allergan is een specialistische farmacieproducent, bekend van middelen als Botox en Restasis. Het bedrijf beschikt over een wide moat (een brede slotgracht, ofwel een sterk concurrentievoordeel) in verband met de schaalgrootte en de niche waarin het bedrijf opereert.

Morningstar-analist Michael Waterhouse: "De markt voor esthetische middelen is interessant, omdat die bovengemiddelde drempels kent voor concurrenten om te kunnen toetreden. Daarnaast loopt deze markt minder risico op prijsconcurrentie door generieke producten."

Maar ook op andere gebieden doet Allergan van zich spreken, zo legt Waterhouse uit, bijvoorbeeld op de markt voor geneesmiddelen voor urologie en het centraal zenuwstelsel. "Daar zien we sterke, innovatieve producten met gezonde marges, waarmee het bedrijf ook daar generieke concurrenten van het lijf weet te houden."

Maar juist zorgen over die concurrentie hebben het aandeel nu onder druk gezet. "De markt vreest dat Botox en Restasis te maken gaan krijgen met uitdagers. Maar ik vind de reactie van de markt overdreven. Generieke producten zullen wel proberen om de strijd aan te gaan, maar dat effect zal pas na langere tijd te merken zijn. En dan nog blijft er voldoende winstcapaciteit over", besluit de analist.

Broadcom

De koers van Broadcom kent een korting van meer dan 25 procent ten opzichte van de fair value van Morningstar. Analist Abhinav Davuluri: "De markt is te negatief over de voorgenomen overname van CA, een verkoper van managementsoftware en IT. Maar de premie van 27 procent die Broadcom betaalt voor CA is redelijk, en niet te hoog."

Davuluri denkt dat de combinatie een goed potentieel voor kostenbesparingen biedt en dat de stabiele prestaties van CA's mainframe business bijdragen aan de winst van Broadcom.

"Hock Tan, de CEO van Broadcom, heeft een historie opgebouwd van succesvolle overnames", legt de analist uit. "De overnames droegen al snel bij aan de kasstroom en leverden ook al snel kostenbesparingen op. De financiële aspecten van de deal met CA zijn duidelijk, maar het strategische voordeel wordt niet door iedereen begrepen", zo stelt Davuluri.