Nu de koers van de bitcoin in krap een jaar is gekelderd van bijna 20.000 dollar naar onder de 5.000 dollar, stellen veel beleggers zich de vraag: hoe laag kan bitcoin gaan? Volgens beleggingswebsite TheStreet zijn er maar weinig tekenen van een ommekeer.

De koers van de bitcoin is niet de enige bepalende factor die bijdraagt aan de acceptatie van cryptovaluta, zo schrijft TheStreet. Een blijvende prijsdaling betekent niet dat cryptomunten niet meer worden geaccepteerd.

Wisselende prognoses

De prognoses voor de bitcoin zijn verdeeld. Afhankelijk van wie je het vraagt, lopen de vooruitzichten uiteen van enigszins negatief tot grotendeels positief.

Wie teruggaat naar de geschiedenis ziet dat activaprijzen - vooral onder cryptovaluta - cyclische patronen hebben laten zien die nauw waren verbonden aan de berichtgeving in de media en de bijbehorende volumes van zoekopdrachten.

Koersdaling tot onder de 4.000 dollar

In het verleden waren er twee grote boom-en-bust-cycli in de bitcoinprijs, waarbij de koers 80 procent tot 90 procent terugviel ten opzichte van het hoogtepunt.

Tegen die achtergrond zou een daling tot onder de 4.000 dollar, ofwel een terugval van ongeveer 80 procent ten opzichte van het hoogtepunt, niet ongewoon zijn. In 2011 en 2014 kende bitcoin eveneens koersdalingen van 80 procent.



De historische fluctuaties in de bitcoinprijs bieden echter geen garantie voor de toekomst. Zo wijzen andere factoren erop dat toekomstige prijsstijgingen mogelijk beperkter zullen zijn. Hierbij kan een langdurige periode van een zwak of zelfs negatief rendement de overhand hebben, aangezien de cryptomarkt blijft rijpen.

Overgangsperiode

Volgens Thomas Graham, managing partner bij cryptovaluta adviesbureau TLDR Global, is sprake van een overgangsperiode van een crypto-economie die wordt gedomineerd door technologiespelers naar een crypto-economie die is gebouwd op de aanvaarding van cryptovaluta door traditionele instellingen.



De crypto-expert verwacht dat regulering een rol zal gaan spelen als de vroege investeerders in digitale activa uitstappen en traditionele banken, fondsen en overheden deze posities opkopen. "Dit zal leiden tot een stabielere economie, maar een deel van de magie die de groei de laatste tien jaar heeft gedreven, zal verdwijnen", aldus Graham.

Nieuwe kansen

Anderen zijn juist van mening dat de prijsval van bitcoin nieuwe kansen biedt. Agada Nameri, general manager van het alternatieve investeringsplatform iCapital, denkt dat de laatste malaise een uitstekend instapmoment kan zijn voor institutionele beleggers.

"Hoewel de prijzen in 2018 onder druk staan, zijn de fundamenten van crypto-activa voortdurend verbeterd. We geloven zelfs dat de huidige noodlijdende omstandigheden uitstekende mogelijkheden bieden voor institutionele beleggers om te kopen."

Krachten van buitenaf

Diverse analisten wijzen de recente harde splitsing van Bitcoin Cash aan als mogelijke boosdoener van de ineenstorting van de prijs. Hierbij werd de Bitcoin Cash-gemeenschap opgesplitst in bitcoin ABC- en bitcoinSV-supporters.

Maar volgens Hongzhuang Lim, CEO van blockchain beleggingsonderneming XSQ Global, is bitcoin nog steeds de koploper. Volgens hem heeft de munt die voorsprong nooit verloren.

Volgens hem moet de industrie zich herstellen en vertrouwen terugwinnen dat de waarde zal stabiliseren.

Short selling

Een van de terreinen waarop bitcoin een voorsprong heeft geboekt op zijn concurrenten, is op het vlak van afgeleide instrumenten. De notering op de CME, de grootste derivatenbeurs ter wereld, en andere grote mondiale beurzen, heeft de belangrijke markt voor short selling in bitcoin vrijgemaakt.

Net als op andere meer volwassen markten speelt de mogelijkheid om short te gaan, ofwel speculeren op een koersdaling, een cruciale rol bij het faciliteren van de algemene marktfunctie. "Short selling versnelt de opname van openbare informatie in de prijzen. Short sellers spelen een zeer belangrijke rol in het prijsverkenningsproces", aldus Nameri van iCapital.

Volgens Lim van XSQ Global is het echter nog steeds moeilijk om deze rol te vervullen. "Short selling vereist het vertrouwen van een markt in een bepaalde beleggingscategorie. Tot nu toe is dat moeilijk." Hij wijst op enkele problemen die moeten worden opgelost, zoals het tegenpartijrisico en afwikkelingsrisico's. "Daarom moeten short sellers voorzichtig zijn."

Acceptatie door institutionele partijen

Toch kan short selling uiteindelijk een belangrijke aanjager worden voor de acceptatie door institutionele partijen, vooral voor beleggers die zich zorgen maken over de volatiliteit van bitcoin.

Bovendien zal de geleidelijk toenemende rol van institutionele partijen in deze markten mogelijk helpen om de koers van bitcoin te ondersteunen.

Vooruitzichten

De grote vraag die beleggers nu bezighoudt: zal bitcoin opnieuw een soortgelijk explosief rendement behalen als tijdens zijn laatste stierenmarkt, of zal de munt zakken tot onder de 4.000 dollar, bij gebrek aan positieve katalysatoren?

Hoewel beide scenario's mogelijk zijn, valt een diepere neergang niet uit te sluiten, op basis van technische analyse en marktfundamenten. Maar in welke richting de cryptomunt ook wordt geduwd, dit is volgens TheStreet geenszins een indicatie dat de markt onvolwassen is.



"Bitcoin is altijd de dominante cryptomunt geweest. Het digitale goud vertegenwoordigt nog steeds meer dan 50 procent van de totale marktkapitalisatie van de activaklasse", merkt Nameri op. Volgens hem richten de meeste financiële instellingen die de markt betreden, zoals Fidelity of ICE, zich op bitcoin vanwege de duidelijke waardeopslag van de munt.

Bovendien is bitcoin de toegangspoort voor beleggers die cryptomunten kopen. "We verwachten daarom dat bitcoin de dominante munt in de markt zal blijven", aldus Nameri.