Hoewel de stierenmarkt in 2019 zal doorgaan, is het misschien tijd om defensief te worden en meer geld in contanten aan te houden. Dat zegt David Kostin, hoofdstrateeg bij Goldman Sachs, in de vooruitzichten voor de aandelenmarkten in 2019.

Daarover bericht Yahoo Finance. "We voorspellen dat de S&P 500-index een bescheiden eencijferig rendement zal genereren in 2019. Het voor risico gecorrigeerde rendement zal minder dan de helft zijn van het langetermijngemiddelde. Cash zal voor het eerst sinds vele jaren een concurrerende activaklasse vormen voor aandelen", aldus Kostin.

Drie scenario's

Goldman Sachs heeft voor 2019 drie scenario's voor de markt uitgezet. Ten eerste, een basisscenario met een waarschijnlijkheid van 50 procent, waarin de S&P 500 met 5 procent stijgt naar 3.000 punten, van een verwachte slotstand van 2.850 punten in 2018.

In het tweede scenario, met een waarschijnlijkheid van 30 procent, eindigt de S&P in 2019 op 2.500 punten vanwege de vrees voor een recessie in 2020. Het derde scenario is de minst waarschijnlijke met een kans van 20 procent en de meest optimistische met een eindstand van de S&P van 3.400 punten in 2019.

Hoger risico

Over het algemeen voorspelt Goldman dat de aandelenmarkt en economie in 2019 slechts bescheiden zullen groeien.

"Voor beleggers in aandelen is het risico hoog en de veiligheidsmarge laag. Dit omdat de waarderingen van aandelen hoog zijn als we kijken naar de geschiedenis, terwijl de groei van het bbp zal afnemen tot 2,5 procent in 2019, tot 1,6 procent in 2020 en tot 1,5 procent in 2021", verklaarde Kostin.

Het is voor het eerst in jaren dat Goldman beleggers adviseert om te blijven beleggen in aandelen, maar tegelijkertijd de allocatie naar cash te verhogen.

Nutsbedrijven, consumentengoederen en communicatie

Het is volgens Kostin tijd om defensief te worden door te beleggen in de sectoren nutsbedrijven, consumentengoederen en communicatie.

"Sinds 1976 presteerde de sector nutsbedrijven beter dan S&P 500 gedurende 18 van de S&P 500-correcties van ten minste 10 procent. De sectoren communicatieservices en consumptiegoederen hebben ook sterk gepresteerd tijdens marktcorrecties."

Al bijna 50 jaar groei

Ondanks de recente underperformance van de technologiesector, blijft Goldman nog steeds bullish over de groep tot in 2019.

"De reële groei in software-investeringen is al bijna 50 jaar positief, met uitzondering van vier kwartalen begin deze eeuw. De sector biedt ook winstmarges die meer dan twee keer hoger liggen dan de rest van de index, wat leidt tot een sterke kasstroomgeneratie die bedrijven in staat stelt geld terug te geven aan aandeelhouders of te blijven investeren voor toekomstige groei", aldus Kostin.

Goldman blijft verder neutraal op de sectoren financials en gezondheidszorg en onderwogen op de sector cyclische consumentengoederen.