Beleggers die te midden van de verkoopgolven op zoek zijn naar troost, zouden die kunnen vinden in het feit dat de S&P 500 index slechts 9 procent is gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit in september.

Die daling van 9 procent is nauwelijks een verwoestende daling te noemen, stelt Investopedia. Maar die statistiek verbergt volgens Morgan Stanley het feit dat we mogelijk al in een diepe berenmarkt zitten en dat het ergste voor aandelen nog moeten komen.

Berenmarkt

"Niet alleen suggereert de prijsactie dit jaar dat we ons midden in een berenmarkt bevinden - meer dan 40 procent van de aandelen in de S&P 500 is met minstens 20 procent gedaald - maar het voelt ook als een berenmarkt", schreven de analisten van de bank.

Zelfs bedrijven die met goed nieuws komen hebben hun aandelen zien dalen, wat een goede indicator is dat de markt zich in het berenmarktgebied bevindt. "De technische schade is onweerlegbaar", aldus Morgan Stanley.

De bank geeft vier factoren waarom aandelen verder kunnen dalen. Zo kunnen de winstverwachtingen van bedrijven sterk dalen en daarnaast worden groeiaandelen geconfronteerd met de grootste neerwaartse herzieningen.

Als derde punt wijst Morgan Stanley op het feit dat de grote indices als de S&P 500, Nasdaq en Russell 2000 het 200-daags voortschrijdend gemiddelde hebben doorbroken. Tot slot lopen individuele aandelen en de indices nog steeds risico.

Wat betekent dit?

Doordat de aandelenkoersen zijn gedaald, zijn hun waarderingen ook gedaald ten opzichte van de voorheen verheven niveaus. De verhouding van de koers ten opzichte van de verwachte winst in de komende twaalf maanden daalde voor de S&P 500 met 18 procent ten opzichte van de piek van december vorig jaar tot het dieptepunt eind oktober, wat ongeveer 90 procent van de waarderingsschade vertegenwoordigt van de huidige berenmarkt, aldus Morgan Stanley. De rest van de schade zal komen van dalingen in aandelen met nog steeds relatief hoge waarderingen.

Maar hoewel de waarderingen mogelijk dicht bij de dieptepunten liggen, betekent dat niet dat de aandelenkoersen dat ook zijn. De winstverwachtingen zullen waarschijnlijk afnemen en de aandelenkoersen zullen waarschijnlijk volgen en mogelijk snel dalen in 2019. "Het is duidelijk dat hoe groter de winstverlagingen zullen zijn, hoe groter het risico op zowel het index- als het aandelenniveau zal zijn", aldus Morgan Stanley.

Lagere winsttaxaties voor 2019

Vanaf begin oktober worden de consensusschattingen voor de winst per aandeel van 2019 al naar beneden bijgesteld, waarbij de groeiramingen voor de S&P 500 met 1,2 procent zijn gedaald. De sectoren met de grootste afnames in de winsttaxaties voor 2019 zijn: communicatiediensten met een afname van 4,2 procent, materialen met een daling van 3,3 procent en cyclische consumentengoederen met een min van 2,3 procent.

Een ander sterk negatief signaal is volgens de Morgan Stanley-analisten dat de S&P 500, Nasdaq en Russell 2000 "het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, dat nu een neerwaartse trend is, definitief hebben doorbroken". Wanneer die trendlijn wordt doorbroken, duurt het meestal enige tijd voordat deze weer verschijnt, wat betekent dat beleggers geduldig moeten blijven en moeten overwegen om de rally's te verkopen in plaats van de dips te kopen.

Dips kopen niet langer succesvol

Het kopen van aandelen op de dips was in 2018 niet succesvol. "Een buy-the-dip strategie werkt dit jaar niet en dat is voor het eerst sinds 2002", aldus Morgan Stanley. Het kopen van de dips werkte goed tijdens de crisis van 2008-09, omdat de Federal Reserve grote bedragen in het financiële systeem pompte om het in leven te houden. Maar het kopen van de dips is dit jaar mislukt omdat de Fed en andere grote centrale banken het monetaire beleid verkrappen.

Beleggers krijgen volgens Morgan Stanley ook een realitycheck, aangezien de positieve impact van de belastingverlagingen in de VS op de bedrijfswinsten afneemt. Die realiteit is dat, terwijl de winsten naar beneden worden bijgesteld, aandelen zeker zullen volgen.