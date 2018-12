Black Friday is de naam die wordt gegeven aan de eerste dag na Thanksgiving. Het is een van de belangrijkste koopjesdagen in de Verenigde Staten. Voor de aandelenmarkten is Black Friday een belangrijke indicator voor de gezondheid van de economie en het consumentenvertrouwen.

Het vertrouwen van beleggers kan op zijn beurt worden beïnvloed door het feit of de verwachtingen van consumentenbestedingen al dan niet worden overtroffen, schrijft Investopedia.

Graadmeter

Als consumenten Thanksgiving opvolgen door veel geld uit te geven op Black Friday en retailers sterke verkoopcijfers laten zien, is dit een eerste indicatie dat het een winstgevend winkelseizoen wordt. Dit vertrouwen kan worden weerspiegeld in de aandelenkoersen van de detailhandelaren.

Omgekeerd beschouwen velen het als een teken van problemen als winkeliers op Black Friday niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Bezorgdheid over de gezondheid van de economie steekt de kop op als consumenten terughoudend zijn in hun uitgaven.

De National Retail Federation voorspelt dat 164 miljoen mensen van plan zijn in de winkels of online te gaan winkelen vanaf Thanksgiving tot en met Cyber Monday en 14 miljard dollar zullen uitgeven. Een peiling van Reuters/Ipsos suggereert dat 43 procent van de boodschappen online zal gebeuren. Retailers als Amazon, Best Buy en Walmart bieden kortingen en Black Friday-deals aan om consumenten ertoe aan te zetten om alvast hun inkopen voor de feestdagen te doen.

Zwarte cijfers

Thanksgiving is een belangrijke dag voor veel bedrijven, vooral die in de voedingsindustrie. Black Friday is belangrijk omdat dit de winkeldag is waarop veel winkeliers traditioneel genoeg omzet draaien om zwarte cijfers voor het jaar te schrijven.

De aandelenmarkt kan worden beïnvloed door de extra verlofdagen voor Thanksgiving of Kerstmis. De markten hebben de neiging om verhoogde handelsactiviteiten te zien en hogere rendementen te boeken de dag vóór een vakantie of een lang weekend, een fenomeen dat bekend staat als het vakantie-effect of het weekendeffect. Veel handelaren willen profiteren van deze seizoensgebonden effecten.

Black Friday en aandelen

Veel analisten twijfelen echter of Black Friday wel een goede voorspelbaarheid heeft voor het vierde kwartaal of voor de markten als geheel. In plaats daarvan suggereren ze dat het alleen op de korte termijn winsten of verliezen veroorzaakt.

Zo is de Amerikaanse retailsector de best presterende sector in de week voor en na Black Friday. Van 2007 tot 2017 boekte de groep van retailaandelen in S&P 500 een gemiddeld rendement van 5 procent over die periode, vergeleken met het gemiddelde rendement van 3 procent voor de S&P 500 index. In alle afgelopen tien jaren behaalde de retailaandelen een positief rendement in die periode.

Dat gezegd hebbende, de recente uitverkoop in de Amerikaanse aandelenmarkten in het najaar van 2018 werd veroorzaakt door vele factoren en zelfs een robuuste Black Friday-verkoop zal mogelijk weinig invloed hebben op het algemene sentiment.