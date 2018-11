De wereld van vandaag lijkt het meest op de periode in de late jaren 1930. Dat zei Ray Dalio, oprichter van Bridgewater Associates, in een interview met Bloomberg. Die vergelijking is enigszins onheilspellend, om het zachtjes uit te drukken. Dalio maakt zich vooral zorgen over de schuldenniveaus van de wereld.

Net als 80 jaar geleden bevinden financiële markten zich nog in de nadagen van de kortetermijncyclus, gegeven het feit dat de Federal Reserve het monetaire beleid verkrapt terwijl de Amerikaanse aandelenkoersen recordhoogtes bereiken, zei Dalio.

Hij ziet ook een toenemende "politieke polariteit" in de vorm van populistische kandidaten. Bovendien is de wereld overspoeld met schulden, een langetermijnprobleem zonder een gemakkelijke oplossing, aangezien de rentetarieven in veel ontwikkelde markteconomieën bijna het dieptepunt bereiken en centrale banken al biljoenen dollars aan activa hebben gekocht.

Grootste nachtmerrie Amerika

In zijn boek Principes voor het navigeren door grote schuldencrises, beschrijft Dalio onder andere de ergste nachtmerrie van Amerika, namelijk dat de dollar zijn plaats als reservemunt van de wereld verliest.

Zijn bezorgdheid - gedeeld door BlackRocks Larry Fink - is dat de opdoemende begrotingstekorten in de VS uiteindelijk grote internationale kopers zullen irriteren. Dalio zei twee maanden geleden dat "er gemakkelijk een 30 procent waardevermindering in de dollar zou kunnen komen", aangezien de Fed weinig andere keus heeft dan de nationale schuld te gelde te maken.

Dalio herhaalde deze kwesties en implicaties tijdens het interview. "De rol van de Amerikaanse dollar zal verminderen, en het rendement op in Amerikaanse dollars genoteerde schulden zal lijden. En dan denk ik dat je de opkomst van andere valuta zult zien", zei hij zonder te noemen welke andere valuta hij bedoelde.

Politieke risico's afdekken

Bridgewater, 's werelds grootste hedgefonds met ongeveer 160 miljard dollar aan activa, houdt goud aan via de twee grootste door edelmetalen gedekte exchange traded funds (ETF's). Dalio heeft herhaaldelijk gezegd dat beleggers zouden moeten overwegen 5 tot 10 procent van hun vermogen in goud te houden als een afdekking tegen politieke risico's.

Een van Dalio's belangrijkste punten, gesteund door de stijging van de wereldwijde schuld, is dat de hele wereld voor de lange termijn teveel leunt op schuldfinanciering. Lage rentetarieven voedden terugkoopacties, overnames en stijgende aandelenkoersen. Dat kan niet eeuwig duren.

Volgens hem moeten beleggers zich in de toekomst voorbereiden op lagere verwachte rendementen. "Je kunt een lager rendement en meer belastingen verwachten. Dat zal de aard van het beest worden. Het enige antwoord is proberen portefeuilles in evenwicht te brengen."