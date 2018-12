Na de duikeling van de beurskoers van Apple is de stierenmarkt van de zogenoemde FAANG-aandelen officieel voorbij. Voor het eerst zijn al deze grote technologiefondsen in een berengebied terecht gekomen,

Dat meldt MarketWatch.



De FAANG-groep bestaat uit Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet (het moederbedrijf van Google).

Apple onderuit

Gisteren zakte de koers van Apple met 4,8 procent na een koersdoelverlaging door Goldman Sachs. Daarmee belandde het aandeel 23,7 procent onder het recordniveau van 232,07 dollar van 3 oktober.

Dat komt erop neer dat het aandeel officieel is terecht gekomen in een berenmarkt. Een berenmarkt wordt namelijk gedefinieerd als een daling van 20 procent of meer ten opzichte van het recente hoogtepunt.

De laatste berenmarkt voor Apple begon op 21 augustus 2015. Deze stopte pas op 9 augustus 2016. In die periode daalde de koers van het techfonds met maar liefst 32 procent.

Apple was daarmee het laatste bedrijf van de FAANG-aandelen dat capituleerde. Het aandeel staat zwaar onder druk door zorgen over een tegenvallende vraag naar iPhones.

Alphabet en Facebook

Google-moederbedrijf Alphabet kwam maandag al in een berenmarkt terecht, toen het 20,1 procent onder het recordniveau van 26 juli was gezakt. De laatste berenmarkt van Alphabet eindigde op 14 oktober 2011. Deze duurde wel een stuk korter dan bij Apple: minder dan drie maanden. Bovendien was die berenmarkt wat minder heftig: de koers daalde met 21,1 procent.

Aangezien Facebook destijds nog geen beursnotering had is het voor het eerst in de beursgeschiedenis dat alle FAANG-bedrijven nu tegelijkertijd in een berenmarkt zitten.

Amazon en Netflix

Amazon.com zit sinds 29 oktober al in een berenmarkt. Het aandeel noteert momenteel 26,7 procent onder het recordniveau van 4 september. De vorige berenmarkt van Amazon, die eindigde op 1 maart 2016, was kort maar heftig. De koers kelderde met maar liefst 30,5 procent in slechts vier weken tijd.



Netflix zit sinds 24 oktober opnieuw in een berenmarkt. Dat is ongeveer drie weken na het einde van de vorige berenmarkt van het aandeel. Facebook zit het langst in een berenmarkt, namelijk sinds 30 juli.

Wat betekent dit voor beleggers?

Volgens technisch analist Dan Wantrobski van Janny Montgomery Scott is het verlies van leiderschap van de technologiesector in het algemeen, en de FAANG-aandelen in het bijzonder, een van de redenen waarom de Amerikaanse aandelenmarkt blijft worstelen. De FAANG-aandelen waren de afgelopen jaren juist een belangrijke motor van de markten.

Aan die worsteling lijkt voorlopig geen eind te komen, zo verwacht hij. "Volgens onze analyse zal dit segment nog geruime tijd slechter blijven presteren dan de bredere markten", zo schreef Wantrobski in een rapport.

Dow verliest jaarwinst

De Nasdaq Composite Index, waar alle FAANG-aandelen deel van uitmaken, is met 14,8 procent gedaald ten opzichte van het record van 29 augustus.

De Dow-Jonesindex noteert 8,8 procent onder het recordniveau van 3 oktober en raakte gisteravond zijn jaarwinst kwijt. De S&P 500 index noteert 9,9 procent onder het recordniveau van 20 september.

Lees ook: Deze techaandelen kunnen met minstens 30 procent stijgen