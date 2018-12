De Janus Henderson Global Dividend Index maakte in het afgelopen kwartaal een flinke sprong. Wereldwijde dividenduitkeringen namen met maar liefst 9,2 procent toe, excl. speciale dividenduitkeringen en valuta-effecten (lees: sterkere dollar). Vooral tech, financials en mijnbouwers maakten aandeelhouders blij met hogere winstuitkeringen.

Dat schrijft IEXProfs.nl op basis van een rapport van Janus Henderson over de laatste dividendontwikkelingen.

Inkomenbeleggers, die het vooral moeten hebben van binnendruppelende dividenduitkeringen, hebben weinig reden tot klagen. Tenminste, dat blijkt uit het rapport over de dividendontwikkeling in het afgelopen derde kwartaal. Die ontwikkeling was prima in orde.

Dividenduitkeringen op nieuw record

Om de wereldwijde dividenduitkeringen simpel en overzichtelijk in kaart te brengen is het Brits-Amerikaanse beleggingshuis in 2009 met de Janus Henderson Global Index (JHGD) begonnen. Die toont de wereldwijde dividendontwikkeling, gemeten in Amerikaanse dollars. Deze dividendindex eindigd 31 september 2018 op de stand van 184,4 punten, een nieuw record. Sinds de lancering in 2009 nam het wereldwijde dividend met ruim 80 procent toe.

Verhoging dividendverwachting

In het derde kwartaal werd wereldwijd maar liefst 354 miljard dollar aan dividend uitgekeerd. Dat is een stijging van 5,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een sterke Amerikaanse dollar en lagere speciale dividenden beperkten de totale groei. "Onderliggend gingen de uitkeringen met 9,2 procent omhoog, waarmee de sterke groei in het tweede kwartaal werd voortgezet."

De voorspelling van Janus Henderson voor de totale groei dit jaar blijft onveranderd op 8,5 procent, waarmee de totale dividenden in 2018 zouden uitkomen op 1.359 miljard dollar. De onderliggende groei in 2018 komt waarschijnlijk uit op 8,1 procent. Dat is meer dan de 7,4 procent, waarmee Janus Henderson Investors eerder dit jaar nog rekening hield.

Rondje langs de dividendvelden

Elke regio liet een sterke onderliggende dividendgroei zien. De Amerikaanse dividendgroei van 7,6 procent bleef iets achter op het wereldwijde gemiddelde, maar was in lijn met eerdere kwartalen. Vooral de Amerikaanse banken trokken de portemonnee. Slechts 1 op de 70 Amerikaanse bedrijven verlaagde het dividend.

Europese bedrijven, die in het derde kwartaal overigens traditioneel weinig dividend uitbetalen, keerden onderliggende 9,1 procent meer uit. Bijna 9 op de 10 bedrijven lieten dit jaar het dividend stijgen. Het Nederlandse dividend steeg bovengemiddeld met 9,3 procent. Dat steekt bleekjes af tegen de Britse dividenduitkeringen die onderliggende met 11 procent groeiden, flink geholpen door vrijgevige banken en mijnbouwers. In dollars gemeten viel het Britse dividend wel tegen. De zwakke pond doet zich voelen.

Azië bleef in het derde kwartaal wat achter. Terwijl bedrijven in Sinagpore en Taiwan het dividend sterk verhoogden, viel de onderliggende dividendgroei in Hongkong (+5,9 procent) en Taiwan (+6,2 procent) wat tegen. Australische bedrijven kwamen zelfs niet verder dan een onderliggende dividendgroei van 1,3 procent. Australische banken hielden het geld liever op zak, en telecommer Telstra betaalde zelfs minder uit.

In Japan, waar bedrijven mede onder druk van de regering Abe, hun aandeelhouders steeds meer verwennen, groeide het onderliggende dividend met 8,0 procent. Alle Japanse bedrijven in de dividendindex van Janus Henderson verhoogden dit jaar het dividend.

Dan ten slotte de opkomende markten. De forse koersverliezen op de aandelenbeurzen daar werden dit jaar deels goed gemaakt door hogere dividenduitkeringen. Na drie jaar van dalende dividenden schoten deze in het derde kwartaal met 14,6 procent omhoog. Deze groei werd grotendeels gedragen door Chinese financials en oliebedrijven, maar ook in India werd niet eerder zo veel dividend uitgekeerd.

Financials trekken dividendkar

Een derde van al het dividend dat wereldwijd werd uitgekeerd, kwam van financials. Bijna overal ter wereld keerden zij meer uit dan een jaar geleden. De onderliggende groei bedroeg 12,4 procent. Alleen de mijnbouwers verhoogden hun dividend met een hoger percentage. Ook consumentenbedrijven en tech presteerden sterk op dividendgebied.

Alleen de telecomsector verlaagde (wederom) het dividend. Geen groei, lager dividend, er is steeds minder reden om nog in telecom te zitten.