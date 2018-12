Veel beleggers zijn bezorgd voor een recessie in 2019. Analisten van Goldman Sachs zien geen grote economische krimp in de toekomst, maar verwachten wel een aanzienlijke vertraging van de economische groei in de VS.

Dat blijkt het laatste Amerikaanse Weekly Kickstart-rapport van de bank, waarover beleggingssite Investopedia bericht.

Uit de lange lijst van mogelijke tegenwinden van Goldman Sachs filterde Investopedia er zes krachtige factoren uit die het beurssentiment in 2019 en de jaren erna dreigen te beheersen:

een vertragende Amerikaanse economie

een vertraging van de economische groei in China

een drastische terugval in de winstgroei van bedrijven in de VS

een versnelling van de inflatie

stijgende rentetarieven en

stijgende loonkosten.

Afzwakking bedrijfswinsten

De bedrijfswinsten in de VS zijn afgelopen jaar fors aangejaagd door de hervorming van de Amerikaanse vennootschapsbelasting, inclusief belastingverlagingen. Maar Goldman Sachs verwacht dat dit in 2019 geen vervolg krijgt.

Op basis van de consensusschattingen voor elk individueel bedrijf in de S&P 500 index, schat de zakenbank in dat de winstgroei voor de index als geheel zal dalen van 23 procent in 2018 tot 8 procent in 2019.

... vooral voor deze vijf sectoren

Van verschillende sectoren wordt verwacht dat ze dalingen van meer dan 15 procentpunten zullen laten zien in hun jaarlijkse winstgroeipercentages.

De winstgroei bij de sector energie zal naar verwachting afzwakken van 102 procent naar 25 procent. Bij materialen keldert de winstgroei waarschijnlijk van 32 procent naar 4 procent, bij financials van 29 procent naar 10 procent, bij informatietechnologie van 23 procent naar 5 procent en bij de nieuwe sector communicatiediensten van 21 procent naar 3 procent.

Of zoals Nicholas Colas, mede-oprichter van DataTrek Research, onlangs zei tegen Cnbc: "Aandelenmarkten zeggen tegen bedrijven dat het gemakkelijke geld al is gemaakt, in 2019 moeten ze ervoor werken".

China

Omdat China de op één na grootste economie ter wereld is geworden en omdat het een belangrijke afnemer is van goederen en diensten van Amerikaanse bedrijven, zal een economische vertraging aldaar naar verwachting grote negatieve gevolgen hebben voor Amerikaanse bedrijven en de gehele Amerikaanse economie, zo waarschuwt Goldman Sachs.

Lees ook: 'Impact Chinese recessie mogelijk groter dan verwacht'

De zakenbank Goldman voorspelt dat de reële voor inflatie gecorrigeerde groeipercentages in China relatief sterk blijven in 2019 en 2020, met respectievelijk 6,2 procent en 6,1 procent. Maar dit betekent wel een vertraging ten opzichte van de economische groei over 2016 (6,9 procent) en 2017 (6,6 procent).

De reële groei van het bruto binnenlands product in de VS vertraagt naar verwachting van 2,9 procent in 2018 tot 1,6 procent in 2020.

Handelsoorlog

Toenemende handelsbelemmeringen tussen de VS en China zijn een aanverwante bron van zorg, omdat China op de Amerikaanse tarieven heeft gereageerd met tegenmaatregelen. "Een grote handelsoorlog zal leiden tot een aanzienlijke afname van de groei", waarschuwde Bank of America Merrill Lynch afgelopen zomer al. "Een afname van het vertrouwen en een verstoring van de aanbodketen kan de schok van de handel versterken, wat leidt tot een regelrechte recessie."

Oplopende kosten

In eerdere rapporten waarschuwde Goldman Sachs al dat stijgende kosten een belangrijke tegenwind vormen voor aandelen in de toekomst. De oplopende inflatie, lonen en rentetarieven baren de zakenbank zorgen, omdat deze de winstmarges van bedrijven onder druk zetten.

De kerninflatie in de VS stijgt volgens Goldman van 1,9 procent in 2018 tot 2,2 procent in 2019-2020. Het Amerikaanse werkloosheidspercentage daalt tot 3,2 procent in 2019, wat leidt tot meer loondruk.

Importtarieven

De marges staan ook onder druk door nieuwe Amerikaanse tarieven op geïmporteerde goederen.

Stijgende rentes

De waarderingen van aandelen zullen verder onder druk komen door de oplopende rentetarieven. Deze maken obligaties aantrekkelijker ten opzichte van aandelen. De tienjaarsrente loopt volgens Goldman op naar 3,5 procent in de tweede helft van 2019.

Vooruitzichten

Al met al voorspelt Goldman Sachs geen recessie en berenmarkt, maar wel vertragingen in zowel de Amerikaanse economie als de aandelenmarkt.

Lawrence Summers, voormalig hoogleraar economie aan Harvard en oud-minister van Financiën, liet daarentegen onlangs weten dat een vertraging van de Amerikaanse groei een "bijna-zekerheid" is en dat "het recessierisico de komende twee jaar bijna 50 procent is".

Gezien de meningsverschillen doen beleggers er goed aan om zich voor te bereiden op het ergste, zo adviseert Investopedia.