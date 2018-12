Beleggingssite InvestorPlace zette tien aandelen op een rij die vaak opveren richting het einde van het jaar.

In het verleden behaalde resultaten bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Toch zijn er aandelen die in de geschiedenis vaak een koersrally richting het einde van het jaar laten zien. InvestorPlace noemt er tien die uit statistisch oogpunt goede kaarten hebben.

1. Facebook

Hoewel het aandeel Facebook tegen een korting wordt verhandeld, heeft Facebook tot nu toe een vreselijk jaar achter de rug. De koers is met bijna 19 procent gedaald en staat nu 34 procent onder het hoogste niveau ooit.



Zullen de feestdagen verlichting bieden? Facebook-aandelen worden technisch gezien niet geclassificeerd als een investering voor een eindejaarsrally. Maar als we afgaan op de historische koersontwikkeling, is december de perfecte maand om Facebook-aandelen te kopen. Het aandeel stijgt met gemiddeld 9 procent in januari, tegen een twaalfmaands gemiddeld rendement van 2,5 procent.

2. Home Depot

Bouwmarktketen Home Depot is eigenlijk elk seizoen een koopwaardig aandeel. Want wat er ook met de economie gebeurt, belangrijke reparaties in en om het huis moeten blijven plaatsvinden.



Maar het aandeel is ook een legitiem lid van de eindejaarsrallyclub. Gemiddeld genomen is december goed voor een rendement van 5,7 procent voor het aandeel. Dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde rendement over alle maanden van het jaar: 2,5 procent. Ook november is statistisch gezien een goede beursmaand, met een gemiddeld rendement van net onder de 6 procent.

Wat de reden ook is, Home Depot-aandelen lijken te stijgen als het weer kouder wordt.

3. Walmart

Ook Walmart biedt stabiliteit op de langere termijn. In goede en slechte tijden blijven mensen winkelen bij het supermarktconcern.

Je zou verwachten dat december een feestmaand is voor Walmart-aandelen, vanwege kerst en oud & nieuw. Maar dat blijkt niet het geval. In feite is december zelfs de slechtste maand om Walmart-aandelen te kopen. Maar het aandeel komt toch in deze lijst, vanwege de goede prestaties in januari. In januari van dit jaar bijvoorbeeld steeg de koers met maar liefst 8,5 procent.

4. Disney

Het aandeel Disney laat in december meestal een bovengemiddelde prestatie zien van 2,6 procent. Ter vergelijking: de gemiddelde maandelijkse koersstijging bedraagt 1,6 procent.

Daarnaast is januari de beste maand voor het entertainmentfonds, met een gemiddeld rendement van 5,5 procent.

5. Best Buy

Best Buy behoort om verschillende redenen tot de lijst van beste aandelen, aldus InvestorPlace. Een van de belangrijkste redenen betreft de seizoensgebonden trends.

Voor beleggers die in december al winst willen maken, is Best Buy echter geen goede keuze. December is traditioneel de slechtste beursmaand voor het aandeel, met een gemiddeld koersverlies van 4,2 procent.

Maar wie tijdens deze dip koopt, heeft statistisch gezien een grote kans op een mooi rendement in januari. De gemiddelde koerswinst in de eerste maand van het jaar bedraagt namelijk 7,1 procent.

6. United Technologies

Beleggers zullen bij defensiebedrijven als United Technologies niet meteen denken aan een seizoenseffect. Per slot van rekening kunnen militaire conflicten op elk moment uitbreken.

Toch kent United Technologies in de laatste maand van het jaar een gemiddeld rendement van 5,8 procent. December is daarmee verreweg de beste maand voor het aandeel. De gemiddelde score voor de aandelen in alle maanden bedraagt 1,9 procent.

7. Goldman Sachs

Als de markten een eindejaarsrally laten zien is het niet meer dan logisch dat financiële instellingen zoals Goldman Sachs goed presteren in december.

Het aandeel van de bank laat inderdaad een uitstekende prestatie zien in december, met een gemiddeld rendement van 4,2 procent. Maar de beste beursmaand ligt achter ons: dat is oktober, met een gemiddeld maandrendement van 4,8 procent.

8. UnitedHealth Group

Ook bij zorgverzekeraars als UnitedHealth Group denk je ook niet meteen aan seizoenseffecten. Toch levert het aandeel in december een gemiddeld rendement op van 3,9 procent, meer dan het jaarlijkse gemiddelde van 2,5 procent.

9. RCI Hospitality

RCI Hospitality is een andere interessante naam. Het hele jaar door kent het aandeel van de uitbater van herenclubs en restaurants extreme pieken en dalen.

Het is vrij moeilijk te voorspellen, maar het aandeel is historisch gezien een gokje waard in de komende weken. In november presteert het aandeel vaak slecht, met een gemiddeld negatief rendement van 3 procent. Maar december is een veel betere maand, met een gemiddeld rendement van 5 procent.

Beleggers die het aandeel tot in januari aanhouden hebben kans op een gemiddeld koersrendement van 12,8 procent.

10. General Electric

Aandeelhouders van General Electric hebben tot nu toe een slecht jaar achter de rug. Sinds het openingssalvo van 2018 heeft het aandeel meer dan 51 procent aan waarde verloren.

Maar beleggers die willen speculeren met dit extreem riskante aandeel hebben de statistieken aan hun zijde. GE-aandelen reageren doorgaans positief op de eindejaarsrally en behalen een gemiddeld rendement van 2,5 procent in december. Dat is meer dan het jaarlijkse gemiddelde van 1,5 procent.