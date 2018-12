Beleggers zijn het meest pessimistisch over de vooruitzichten voor het Britse pond sinds de uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Dat komt omdat de markten zich schrap zetten voor de mogelijkheid van een motie van wantrouwen tegen de Britse premier Theresa May.

Dat schrijft Bloomberg Business. De premie om putopties op de valuta te kopen in vergelijking met callopties is het steilst sinds juni 2016, nadat de Sunday Times meldde dat zeven vooraanstaande leden van de Conservatieve partij campagnes voorbereiden om May uit te dagen. Een motie zou volgens de krant mogelijk dinsdag al in stemming worden gebracht.

Het pond daalde vorige week met meer dan 1 procent nadat verschillende ministers van May opstapten omdat ze het oneens waren met haar brexitovereenkomst met de EU. De politieke onrust in het VK heeft een groot aantal risico's voor het pond geopend, waaronder het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen of zelfs een tweede referendum.

Schommelingen van 10 procent

Mocht May erin slagen om aan te blijven, dan zal ze nog steeds een grote uitdaging hebben om haar brexitdeal door het Britse parlement te krijgen. RBC Capital markets zei vorige week dat de scenario's voor de beste en slechtste uitkomsten zouden kunnen leiden tot een schommeling van 10 procent in de valuta.

Volgens de Sunday Times bereiden Tory-prominenten als Boris Johnson, David Davis en Dominic Raab campagnes voor om het leiderschap van May uit te dagen.

'Geen alternatief'

May liet zelf weten dat er nog onvoldoende steun is om een motie van wantrouwen tegen haar in stemming te brengen en ligt er 'geen alternatief plan op tafel'. Uit een peiling van ComRes bleek dat iets minder dan de helft van de Britse volwassenen wil dat May aanblijft.

"Het risico van een brexit zonder deal is groter dan de bredere markt lijkt in te prijzen", zei John Goldie, een in Londen gevestigde valutahandelaar bij Argentex LLP. Het pond zou volgens hem tegen maart nog steeds naar pariteit kunnen zakken ten opzichte van de euro. De kosten van putopties met een looptijd van één maand op het pond ten opzichte van callopties bedroegen 236 basispunten, vergeleken met een premie van 68 basispunten, een week eerder.