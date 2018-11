De superrijke beleggers zijn niet optimistisch over de markten. Maar ze zijn wel goed gepositioneerd om de storm te doorstaan, door hun investeringen in onroerend goed en private equity. Dat heeft Michael Sonnenfeldt, oprichter van investeringsclub Tiger 21, gezegd tegen Cnbc.

In het derde kwartaal verplaatsten leden van Tiger 21 meer kapitaal naar onroerend goed en private equity. Het netwerk, dat bestaat uit meer dan 600 ondernemers, heeft 60 miljard dollar aan belegd vermogen. Hiervan is 28 procent belegd in onroerend goed en 24 procent in private equity.

De keuze voor deze activa is niet zo verwonderlijk, want dit zijn de terreinen waarvan de leden verstand hebben. "Je wilt defensief zijn, maar in een omgeving met een laag risico moet je nog steeds risico nemen. Dus je gaat risico nemen in de gebieden waarop je expertise hebt: gebouwen kopen, kleine bedrijven oprichten", aldus Sonnenfeldt tegen Cnbc .

Minder obligaties

Obligaties daarentegen raakten wat uit de gratie. Hierin is slechts 9 procent belegd, vanwege de bezorgdheid over de stijgende rente.

Verder zit 23 procent van het geld in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, 5 procent in hedgefondsen en 10 procent in contanten.

Favoriete aandelen

Wat betreft de beleggingen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, investeren de superrijken in bekende namen zoals Apple, Amazon, Facebook en Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van beurslegende Warren Buffett.

Amazon, dat eerder deze week in het berenmarktgebied terechtkwam, staat voor dit jaar nog steeds 37 procent in de plus. Apple, dat ook in het berenmarktgebied tuimelde, is dit jaar tot nu toe meer dan 12 procent gestegen.



Sonnenfeldt noemde Apple rock solid. Over Amazon zei hij: "Waar anders kun je een heel winkelcentrum op je bureau krijgen?"

Hij gaf wel toe dat Facebook nu wat tegenwind heeft, vanwege de reputatieschade en het risico op regulering. Hij verwees hierbij naar een explosief artikel in The New York Times, waarin werd uiteengezet hoe Facebook de verwijten over de afhandeling van de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en andere problemen vermeed en afwendde.

Zorg is favoriete sector

De favoriete sector van de investeringsclub Tiger 21 is de gezondheidszorg. Sonnenfeldt omschreef deze sector als een 'geschenk is dat blijft geven'. "Als je kanker geneest, in goede en slechte tijden, heb je een winnaar. Bovendien is er enorme rijkdom in de VS en zullen consumenten bereid zijn om te betalen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren."