Tegen de stroom in handelen vergt lef. Morningstar selecteerde drie ideeën voor beleggingen op terreinen in de markt die dit jaar uit de gratie zijn geweest.

Deze week stierf Stan Lee, de legendarische maker van talloze superhelden van de stripverhalen van Marvel. Hij was onconventioneel en bij uitstek iemand die de menigte niet volgde.

Tegen de massa in

Als het gaat om beleggen, zijn er maar weinigen zoals Stan Lee. Het is moeilijk om tegen de massa in te gaan als je geld op het spel staat. Veel eenvoudiger is het om de menigte te volgen.

Er bestaat geen eenvoudige methode om tegendraads te handelen. Sommige beleggers nemen shortposities op aandelen die zij overgewaardeerd achten.

Anderen, zoals die in de Manager Research Group van Morningstar, gebruiken geldstromen als een tegendraadse indicator. Hun jaarlijkse studie suggereert het kopen van impopulaire categorieën en het verkopen van populaire.

Niet voor iedereen geschikt

Als eerbetoon aan Stan Lee en tegendraadse beleggers zette Morningstar enkele van haar beste ideeën op een rij die betrekking hebben op beleggingscategorieën die dit jaar uit de gratie zijn geweest.

Het onafhankelijke researchbedrijf plaatst hierbij wel een disclaimer: deze tegendraadse ideeën zijn niet voor iedereen geschikt. Ze mogen bovendien geen dominante positie innemen in uw beleggingsportefeuille: ze lenen zich het best voor een positie in de marge.

1. Binnenlandse kleine waardefondsen

De categorie van kleine waardefondsen verkeert niet alleen dit jaar in de achterhoede, maar blijft ook in de afgelopen drie en vijf jaar achter.

De nog steeds indrukwekkende bedrijfswinsten hebben veel groeiaandelen voortgestuwd en de traditionele waardebeleggingen voor alle marktkapitalisaties in het stof achtergelaten.



Beleggers die de moed hebben om een binnenlands klein waardefonds toe te voegen aan hun portefeuille, zouden het best beoordeelde fonds van Morningstar in deze categorie kunnen overwegen: DFA US Targeted Value.



Andere solide beleggingsfondsen en ETF's zijn: Delaware Small Cap Value, DFA Tax-Managed US Targeted Value, DFA US Small Cap Value, LSV Small Cap Value, Royce Special Equity en het Vanguard Small Cap Value Index-fonds.

2. Aandelen opkomende markten

Aandelen uit opkomende markten kregen dit jaar rake klappen. De categorie Gediversifieerde Opkomende Markten is op dit jaar meer dan 16 procent gedaald.

Politieke onrust en een stijgende dollar hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de afstraffing. Maar kenmerkend voor beleggingen in opkomende markten is dat dieptepunten geregeld worden gevolgd door aanzienlijke hoogtepunten.



Voor beleggers die bestand zijn tegen de volatiliteit van aandelen in opkomende markten, tipt Morningstar het American Funds New World-fonds.

Andere solide opties die beschikbaar zijn voor nieuwe beleggers zijn DFA Emerging Markets Core Equity en het iShares Edge MSCI Minimum Volatility Emerging Markets-fonds.



Morningstar noemt ook zeven op Wall Street verhandelde aandelen uit opkomende markten die volgens de beleggingsspecialist zijn ondergewaardeerd: Baidu, Ctrip.com, Guangshen Railway, JD.com, SINA, Tata Motors en Tencent.

3. Aandelen basismaterialen

De sector basismaterialen omvat een vrij groot aantal deelsectoren, waaronder metalen, mijnbouw, kolen, landbouw en bosproducten, bouwmaterialen, chemicaliën en staal.

De gehele sector basismaterialen zit dit jaar meer dan 11 procent in de min en behoort daarmee tot de slechtst presterende sectoren.

Ondanks deze underperformance ziet de sector er niet goedkoop uit. Morningstar schat dat de sector slechts 2 procent onder de reële waarde wordt verhandeld.



Het is dan ook niet verrassend dat bij Morningstar slechts één aandeel met een brede slotgracht in de sector op het 4-sterrenniveau staat: Compass Minerals, een producent van zout en meststofsulfaat.

Dit bedrijf bezit een benijdenswaardige portefeuille van kostenvoordelen, zegt analist Seth Goldstein. De brede slotgracht komt voort uit het duurzame kostenvoordeel.



Van de aandelen met een nauwere slotgracht in deze sector zijn er meer die het hebben geschopt tot het 4-sterrenniveau: drie chemicaliënbedrijven (Albemarle, BASF, Sensient Technologies en Sociedad Quimica Y Minera De Chile), het metaal- en mijnbouwbedrijf Cameco, vijf bouwmaterialenbedrijven (Cemex SAB de CV, Martin Marietta Materials, Masco, Summit Materials en Vulcan Materials) en het landbouwbedrijf Nutrien.