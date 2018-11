Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van beurslegende Warren Buffett, presenteerde onlangs de kwartaalcijfers. Welke belangen nam het investeringsfonds?

De kwartaalcijfers van Berkshire Hathaway bieden een mooie gelegenheid om inzicht te krijgen in de marktvisie van Warren Buffett. Daarom nam beleggingswebsite Investopedia de resultaten onder de loep.

Bankensector favoriet

Buffett heeft een groot vertrouwen in de bankensector, zo blijkt ook nu weer. Afgelopen kwartaal vloeide er meer dan 13 miljard dollar aan vers geld naar deze sector. Inmiddels bestaat ongeveer de helft van de belangrijkste posities van het fonds uit bankaandelen.

Dit is niet zo verwonderlijk. De bankensector profiteert momenteel van de oplopende rentetarieven, de belastingverlagingen van Amerikaanse bedrijven en de sterke economie.

Het afgelopen kwartaal kocht Berkshire Hathaway aandelen van JP Morgan Chase, PNC Financial Service Group en de grote verzekeraar Travelers Companies.

Daarnaast vergrootte de investeerder zijn belang in Bank of America (waarvan het inmiddels de grootste aandeelhouder is) en Goldman Sachs.

Het investeringsfonds is inmiddels een belangrijke aandeelhouder in vier van de vijf grootste Amerikaanse banken. Naast JPMorgan, Bank of America, en Goldman Sachs is dit Wells Fargo. Verder is Berkshire de grootste aandeelhouder van US Bancorp en Bank of New York Mellon.

Fintech

De investeerder deed in deze sector nog een opmerkelijke aankoop: het concern nam onlangs een belang in het Braziliaanse fintechbedrijf StoneCo, een bedrijf dat bij het grote publiek wat minder bekend is.

Berkshire Hathaway belegt doorgaans niet in technologiebedrijven die zich nog in een vroeg stadium bevinden, maar fintechbedrijven lijken sinds kort op de radar te staan.

Oracle

Buiten de bankensector was Oracle in trek bij de superbelegger. Buffett heeft de technologiesector lange tijd gemeden, maar daar is verandering in gekomen. Zo kocht Berkshire de afgelopen jaren steeds aandelen Apple bij. Dit aandeel heeft inmiddels zelfs de hoogste weging in de portefeuille van Berkshire.

Uit Walmart

De liefde voor Walmart daarentegen is bekoeld. Berkshire heeft meer dan twintig jaar in deze supermarktketen belegd, maar daar is nu een einde aan gekomen: onlangs deed het fonds het laatste aandeel van de hand.