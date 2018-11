Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan de stierenmarkt. Hedgefondsmiljardair Steve Cohen is de nieuwste grote Wall Street-speler die beleggers eraan herinnert dat de hoogconjunctuur het einde nadert.

Dat schrijft MarketWatch.

"Ik denk niet dat het rendement over de komende twee jaar erg goed zal zijn. Als de markt daar blijft hangen, zullen er slechts marginale rendementen zijn", zei Cohen tijdens een fondswervingsbijeenkomst.

'Berenmarkt in zicht'

"We zijn zeker laat in de cyclus", verklaarde Cohen, die zelden openlijk commentaar geeft op de aandelenmarkt. "Dus op een gegeven moment gaan we een berenmarkt betreden, en dat zal de komende anderhalf jaar gebeuren, misschien twee."

Cohen, wiens bedrijf SAC Capital Advisors in 2013 schuld bekende aan effectenfraude, keert terug op Wall Street nadat het verbod op het beheer van kapitaal voor klanten door de Securities and Exchange Commission (SEC) is opgeheven. Hij zegt dat hij al 5 miljard dollar heeft opgehaald voor zijn nieuwe fonds.

Warren Buffett

In het interview sprak Cohen ook over zijn kunstcollectie van een miljard dollar, pokeren op de middelbare school en het kijken naar de tickertape terwijl hij studeerde aan Wharton. Glenn Fuhrman, de mede-oprichter van MSD Capital die het interview leidde, stipte tevens aan dat Cohen geen "Warren Buffett van Berkshire Hathaway" is. Cohen reageerde daarop met: "En Warren Buffett is mij niet."