Familiebedrijven hebben zo hun eigenaardigheden. Families kunnen soms erg conservatief zijn, weinig openstaan voor ideeën van buitenaf, en veel macht hebben in de raden van bestuur en commissarissen. Maar die nadelen wegen niet op tegen de voordelen.

Dat zegt althans fondsmanager Ivan Bouillot van Banque de Luxembourg Investments. Bouillot noemt een groot aantal succesvolle familiebedrijven in zijn blog Enduring Family Businesses. Het Belgische Lotus Bakeries bijvoorbeeld, Bossaard uit Zwitserland en Brunello Cucinelli, Datalogic en Technogym uit Italië.

Niet kapot te krijgen

Het zijn bedrijven die vaak al generaties lang bestaan; ze hebben een ijzersterke naam, zijn meestal conservatief gefinancierd, hebben vrijwel altijd een langetermijnvisie met aandacht voor alle stakeholders. Dus niet alleen de aandeelhouders, maar ook de werknemers en het milieu.

Dat maakt familiebedrijven voor Bouillot als belegging zeer aantrekkelijk en veilig. Er zijn wel een paar momenten dat het met name voor externe aandeehouders oppassen geblazen is.

Generaties

Het belangrijkste moment is bij de overdracht van de ene generatie op de andere. Helaas gaat dat nog weleens gepaard met ruzies. Wat volgens Bouillot kan helpen is een familieraad die ingrijpende veranderingen (waaronder de wisseling van de wacht) van tevoren bespreekt. Extra scholing voor familieleden die het bedrijf binnenkomen, is meer dan handig, zodat ze klaar zijn om belangrijke functies binnen het bedrijf in te nemen.

Open blik

Verder: een beetje conservatisme kan geen kwaad, maar in de raden van bestuur en commissarissen zouden ook mensen van buiten welkom moeten zijn, die ook nog eens wat te zeggen hebben. Dat kan zorgen voor meer productdifferentiatie en toekomstbestendigheid. Zeker als in de industrie waarin het familiebedrijf actief is grote omwentelingen zijn.