De sterke derdekwartaalcijfers in de S&P 500 worden voor een groot deel aangevoerd door de megacaps. De grootste Amerikaanse bedrijven zagen een forse stijging van de omzetten en winsten. Vier van deze blue chips in het bijzonder zijn nu het overwegen waard.

Dat schrijft de Amerikaanse beleggingssite Zacks.com.

Sinds het einde van het derde kwartaal van 2017 heeft de S&P 500 een rally doorgemaakt van 15,7 procent, maar de megacaps deden daar nog een schepje bovenop: zij rendeerden maar liefst 24,2 procent op jaarbasis. Dit was vooral te danken aan de sterke resultaten over dit derde kwartaal.

Ook de vooruitzichten zijn gunstig, dankzij een solide economische groei en hogere consumentenbestedingen. De volgende vier bedrijven zijn volgens Zacks.com niet alleen interessant vanwege hun sterke resultaten het afgelopen kwartaal, maar ook omdat ze goede papieren hebben om deze lijn vast te houden.

1. Microsoft

De analistenverwachtingen voor het derde kwartaal van Microsoft Corporation werden overtroffen. Clouddochter Azure is de groeiparel van het bedrijf. De omzet daar groeide met 76 procent en droeg op die manier bij aan de omzetgroei van de cloud computing-divisie met 24 procent naar 8,6 miljard dollar. Ook de bedrijfstak waar Office 365 onderdeel van is, deed het goed, met een omzetgroei van 19 procent naar 9,8 miljard dollar.

Volgens CFO Amy Hood werd het kwartaal gedreven door de vraag van klanten naar hybride- en cloudoplossingen, en blijft Microsoft profiteren van gunstige economische omstandigheden en meer uitgaven aan IT.

Azure is in de cloud-business overigens nummer 2 wat betreft marktaandeel, achter Amazon Web Services. Microsoft is een outperformer in de computer software-industrie en krijgt van Zacks een #2 Rank (Buy).

2. Berkshire Hathaway

Hoewel de verzekeringstak van groot belang is voor Berskhire Hathaway, lijkt orkaan Florence geen effect te hebben gehad op de resultaten van het bedrijf. Het investeringsconglomeraat van Warren Buffett bewerkstelligde over het derde kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar, bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De spoorwegbedrijven van Berkshire hadden profijt van de groei van het treinverkeer. Ook profiteerde het bedrijf van een grotere vraag naar elektronische componenten.

Maar de grootste boost kwam van de verzekeringstak. Dat is niet vreemd, gezien het dramatische derde kwartaal van 2017, met meerdere natuurrampen.

Zacks verwacht dat de winstgroei verder gaat toenemen en kent een Rank #1 aan het bedrijf toe, wat neerkomt op een Strong Buy.

3. Intel

Interim-CEO Bob Swan van Intel Corporation zei in een verklaring dat “de sterker dan verwachte vraag bij de PC’s en de data-tak doorzette in het derde kwartaal. Dit leidde tot een recordomzet en een verhoging van de full-year outlook wat betreft de omzet, die nu al 6 miljard dollar hoger ligt dan onze verwachting in januari. We zijn verheugd dat in deze zeer competitieve markt klanten blijven kiezen voor Intel.”

Volgens Zack ligt de verwachte winstgroei voor dit kwartaal en het gehele jaar op respectievelijk 12,9 procent en 30,9 procent. Intel krijgt daarom een #1 Rank (Strong Buy).

4. Boeing

Ook luchtvaartreus The Boeing Company overtrof de verwachtingen voor het derde kwartaal. De omzet van 25,15 miljard dollar was 6 procent hoger dan de Zacks Consensus Estimate. Volgens het bedrijf is de omzetgroei te danken aan onder meer grotere volumes bij de defensietak.

CEO Dennis Muilenburg sprak van mooie nieuwe opdrachten en stelde dat het bedrijf goed gepositioneerd is voor toekomstige groei. Zo werd onlangs bekend dat Boeing de komende jaren een grote order mag gaan uitvoeren voor de Amerikaanse Air Force, van 351 T-X trainingsvliegtuigen en 46 simulatoren.

Zacks wijst erop dat Boeing een outperformer in de markt is en kent het aandeel een #2 Rank (Buy) toe.