De berenmarktindicator van Goldman Sachs bevindt zich op een zeldzaam hoog niveau. Dat wijst op een substantieel neerwaarts risico op een neergang van de markt.

Daarvoor waarschuwt Cnbc.

De berenmarktindicator van Goldman houdt rekening met de werkloosheidsgraad, productiegegevens, kerninflatie, de termijnstructuur van de rentecurve en aandelenwaarderingen op basis van de Shiller koers-winstverhouding. Deze graadmeter staat momenteel op een zeldzaam percentage van 73 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de late jaren zestig en vroege jaren zeventig.

In het verleden werd zo'n hoog niveau vaak gevolgd door een gemiddeld rendement van 0 procent in de daarop volgende twaalf maanden.

Rood knipperend

De indicator knippert rood, aldus Goldman's hoofdstrateeg Peter Oppenheimer. "Historisch gezien, wanneer de indicator boven de 60 procent uitkomt, is dit een goed signaal voor beleggers om voorzichtig te zijn; of op zijn minst te erkennen dat een correctie gevolgd door een rally eerder zal worden gevolgd door een berenmarkt dan wanneer deze indicatoren laag zijn."

De alarmbellen van Goldman volgden na de zware koersverliezen op Wall Street aan het begin van de week. Hoewel bijna elke sector maandag terrein verloor, was de pijn het grootst in de sectoren technologie, cyclische consumentengoederen, energie en financiën. Deze daalden allemaal met meer dan 1,9 procent.

Amazon kwam in een berenmarktgebied terecht met een koersverlies van meer dan 20 procent ten opzichte van het recente hoogtepunt. De Nasdaq Composite eindigde de dag in correctiegebied.

Het huidige koerspatroon is niet ongewoon, aldus de Goldman-strateeg. "We zien vaak een iets hogere volatiliteit en een piek gevolgd door een correctie, en dan nog een piek rond de top van een stierenmarkt. We hebben dit jaar twee correcties gezien: in januari en daarna opnieuw in oktober."

Aanhoudend lage rendementen

Maar hoewel de Goldman-indicator zware tijden suggereert, zijn er volgens Oppenheimer veel redenen om niet te snel conclusies te trekken over een aanstaande berenmarkt. "Er zijn goede redenen waarom deze indicator consistent is, met een scherpe correctie in plaats van het begin van een langdurige berenmarkt", schreef hij. "We blijven een aanhoudende periode van lage rendementen verwachten in plaats van een aanhoudende berenmarkt."

Geen recessie verwacht

Oppenheimer verwacht dat de economische groei zal vertragen, maar hij voorspelt geen recessie. Voor hij alarm kan slaan over een naderende recessie, moet eerst sprake zijn van een sterke stijging van de inflatie en de rentetarieven.

De inflatiemaatstaf die de Fed hanteert voor zijn monetaire beleid, de PCE-prijsindex exclusief de volatiele voedsel- en energiecomponenten, was vlak in augustus en steeg in september met 0,2 procent. Dat leidde ertoe dat de zogenaamde core PCE-prijsindex voor de vijfde maand op rij met 2,0 procent op jaarbasis is gestegen. In maart kwam deze maatstaf voor het eerst sinds april 2012 boven de inflatiedoelstelling van 2 procent van de centrale bank.

'Berenmarkt niet erg waarschijnlijk'

"Onze visie op de vooruitzichten voor lage rendementen is gebaseerd op het idee dat, zonder een recessie, een berenmarkt niet erg waarschijnlijk is", concludeerde Oppenheimer. "Hoewel de kans op negatieve rendementen stijgt naarmate de groei vertraagt, is de kans niet hoog totdat de economische groei minder dan 1 procent bedraagt."