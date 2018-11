Wie zich zorgen maakt over de sterke volatiliteit op de beurzen, kan zijn toevlucht zoeken tot aandelen van relatief veilige bedrijven, met een relatief hoog dividendrendement. Beleggingssite InvestorPlace selecteerde zeven kandidaten.

Elektriciteit, voedingsmiddelen, drank... sommige producten vinden ook in crisistijden nog gretig aftrek. Aandelen van bedrijven die hier hun geld mee verdienen vormen vaak een veilige schuilplaats voor beleggers die zich willen beschermen tegen verdere onrust op de beurzen. InvestorPlace tipt zeven defensieve dividendaandelen.

1. Diageo

Weer of geen weer, goede of slechte economische omstandigheden, mensen drinken graag alcohol. Voor beleggers die op zoek zijn naar een veilige belegging is Diageo volgens InvestorPlace dan ook een goede keuze. Het in Groot-Brittannië gevestigde bedrijf is eigenaar en producent van Guinness-bier, Captain Morgan rum, Smirnoff-wodka en Johnnie Walker-whisky, en diverse andere bekende dranken.

Het aandeel heeft een reputatie als veilige haven voor beleggers. Diageo was een van de weinige aandelen die de dag na het Brexit-referendum omhoog gingen, omdat Britse beleggers risicovolle aandelen verkochten en veiligheid zochten. Diageo kan opnieuw dienen als een veilige haven wanneer de volgende berenmarkt of recessie toeslaat.

Daarnaast keert de drankenfabrikant een aantrekkelijk dividend uit. Het bedrijf heeft de afgelopen 20 jaar zijn dividend (gemeten in Britse ponden) voortdurend verhoogd.

Diageo betaalt op dit moment een dividend van iets meer dan 3 procent. Dat is niet slecht voor een extreem recessiebestendig aandeel dat nu tegen slechts 18 keer de toekomstige winst wordt verhandeld.

2. Kraft Heinz

Net zoals consumenten in moeilijke tijden blijven drinken, blijven ze ook betaalbaar voedsel eten. Voedselgigant Kraft Heinz biedt door de scherpe koersdaling dit jaar een mooie koopkans.

Het aandeel wordt verhandeld tegen minder dan 15 keer de toekomstige winst en biedt een dividendrendement van 4,7 procent.

3. Campbell Soup

Campbell Soup is net als meer producenten van verpakte voedingsmiddelen wat minder in trek. Ingeblikte soep is op dit moment zeker niet trendy bij jongere consumenten. Bovendien is er steeds meer maatschappelijke weerstand tegen het hoge zoutgehalte in voedsel.

Maar InvestorPlace wijst erop dat Campbell Soup uit meer dan alleen de iconische rode soepblikjes bestaat. Het bedrijf produceert ook snackfood. En hoewel Amerikanen belangstelling hebben voor gezondere voeding, houden ze ook nog steeds van hun junkfood. Campbell bevindt zich in een uitstekende positie om hiervan te profiteren, als eigenaar van de merken Hanover, Pop Secret, Goldfish en Pepperidge Farm.

De markt waardeert Campbell Soup echter niet. De beurskoers is gedaald van 50 dollar vorig jaar naar 38 dollar nu. Dat heeft de interesse van activistische beleggers getrokken, die meer veranderingen eisen.

Als de aandelenkoers laag blijft, is de kans groot dat het bedrijf wordt overgenomen tegen een mooie premie. Maar als dat niet het geval is, kunnen beleggers in ieder geval nog genieten van een dividendrendement van 3,7 procent.

4. PacWest Bancorp

Bankaandelen waren vorige maand uit de gratie. De koersen van ETF's voor regionale banken zijn de afgelopen weken met bijna 20 procent gekelderd.

Dat heeft veel waarde gecreëerd in deze sector, die door beleggers vaak over het hoofd wordt gezien en waar solide dividenden in overvloed zijn. Dit laatste geldt ook voor PacWest Bancorp, dat momenteel een dividendrendement van 5,7 procent biedt.

PacWest is een belangrijke speler in de Amerikaanse staat Californië en heeft momenteel een marktkapitalisatie van 5,2 miljard dollar. De bank is daarmee een aantrekkelijke overnamekandidaat, maar het concern is ook groot genoeg om de stijgende kosten van regelgeving en de kosten van bancaire technologie het hoofd te bieden.

Ondanks de malaise op de Californische woningmarkt in 2008, wist PacWest de crisis te overleven. De bank is er zelfs sterker uitgekomen en genereert nu recordwinsten.

Vooral dankzij de verlagingen van de vennootschapsbelasting heeft het aandeel nu een aantrekkelijke koers-winstverhouding van slechts 11 keer de gerealiseerde winst en van 10 keer de toekomstige winst.

5. New York Community Bancorp

New York Community Bancorp is een nóg veiliger bankaandeel, volgens InvestorPlace. Dit fonds biedt momenteel een dividendrendement van maar liefst 6,9 procent, en de bank verdient meer dan genoeg om het dividend te bekostigen.

Sommige beleggers koesteren echter wrok tegen de bank, vanwege een mislukte fusie met Astoria Financial eind 2016.

New York Community Bancorp is ongetwijfeld een van de veiligste banken van het land. Het verstrekt vooral leningen voor meergezinswoningen in de stad New York. Dit geldt als een van de markten met de laagste risico's. De leningportefeuille van de bank had dan ook nauwelijks last van de crisis in 2008.

Met een sterk dividend, gedekt door inkomsten en een veilig leningenboek, kunnen beleggers een aantrekkelijk dividendinkomen verdienen met dit aandeel.

6. Southern Co

Ook als het economisch tij tegenzit, blijven consumenten behoefte houden aan elektriciteit. De energiesector kan dan ook een aantrekkelijke sector zijn om in te beleggen als de financiële markten in paniek raken.

Southern Co is een van de meest winstgevende grootschalige elektriciteitsbedrijven van de Verenigde Staten. Het fonds levert momenteel een dividendrendement op van 5,2 procent.

Dit lijkt voor een groot deel te danken aan de stijgende rente. Veel beleggers beschouwen nutsbedrijven als een substituut voor obligaties. Als de rentevoeten omhoog gaan, eisen investeerders ook een hogere opbrengst van hun nutsbedrijven.

Als de rente de komende jaren blijft oplopen, zullen nutsaandelen waarschijnlijk slechter presteren. Maar zodra de rente begint te stabiliseren, in een vertragende economie, zouden ze moeten schitteren.

7. Exxon Mobil

Benzine scoort ook behoorlijk hoog op de lijst van producten waar in zowel goede en slechte tijden veel vraag naar is. Natuurlijk is er een kleine daling in het brandstofverbruik tijdens recessies, omdat consumenten minder vaak de auto nemen. Maar over het algemeen zijn olie en gas een veilige haven.

Daarnaast is de Amerikaanse energiereus Exxon Mobil ook een aantrekkelijk dividendaandeel. De combinatie van een stevige balans, gediversifieerde activiteiten en een hoogstaand dividend maken het aandeel volgens InvestorPlace een uitstekende belegging om stormen op de markt te doorstaan.

Met een koers-winstverhouding van 14 en een dividendrendement van iets meer dan 4 procent leent het fonds zich goed voor defensieve beleggers.