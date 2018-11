Het pessimisme onder beleggers is het hoogst sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Toch zou dat juist kunnen leiden tot een grote opluchtingsrally richting het einde van het jaar. Dat zei Ari Wald, hoofd technische analyse bij Oppenheimer.

Dat schrijft Cnbc. Wald baseert zijn bewering op de call/put-ratio, de verhouding tussen het aantal verhandelde call- en put-opties. Dit cijfer wordt gezien als een indicator van de kortetermijnverwachting van optiebeleggers.

Een ratio groter dan 1 wordt gezien als een indicator dat de optiebeleggers een stijging verwachten. Een ratio kleiner dan 1 suggereert een daling.

Angst in de markt

Gelet op de put/call-ratio signaleert Wald zeer hoge niveaus van pessimisme. "Als er veel puts worden gekocht, is dat meestal een indicatie van angst in de markt. Beleggers en handelaren kopen bescherming tegen een daling van de markt", licht hij toe.

Een piek in put-opties zou kunnen betekenen dat angst de markt heeft ingehaald, wat vaak correleert met dieptepunten in de markt en een daaropvolgende reflex-rally, aldus Wald.

Herstelrally

"De put/call-ratio toont het hoogste pessimisme op de markt sinds de Amerikaanse verkiezingen in november 2016. We denken niet dat het nu tijd is om van positie te veranderen", zegt Wald. Hij verwacht een herstelrally tegen het einde van het jaar.

Beleggers maken zich zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China en vragen zich af of de bedrijfswinsten en de economische groei piekniveaus hebben bereikt. Dit leidde ertoe dat de S&P 500 met meer dan 6 procent is gedaald ten opzichte van het recordniveau van eind september.

Monetaire verkrapping

Boris Schlossberg, strateeg bij BK Asset Management, acht een laatste hoera-rally mogelijk dit jaar. Maar hij vreest dat de krappere monetaire politiek van de wereldwijde centrale banken de langlopende stierenmarkt onder druk kan zetten.

"Ik denk dat de correlatie tussen het soepele krediet van de centrale banken en de aandelenmarkt erg sterk is geweest. Maar nu zijn geld en krediet niet langer gemakkelijk beschikbaar."

Druk op obligatiemarkt

Een ander punt van zorg is de druk op de obligatiemarkt, zo waarschuwt Schlossberg. "Obligaties bieden niet langer een negatieve correlatie met aandelen. Met andere woorden: obligaties kunnen op dezelfde manier dalen als aandelen. Er is geen veilige haven om te schuilen. Wanneer de correctie er echt komt, zal die veel erger en sterker zijn dan we denken."