​​De aandelenmarkt lijkt enige stabiliteit te hebben gevonden na de woelige beursmaand oktober. Maar beleggers moeten niet achterover gaan leunen. Het handelsconflict, het agressieve rentebeleid van de Fed, de oplopende obligatierentes, de achterblijvende vraag naar auto's en woningen blijven een risico.

Zo waarschuwt InvestorPlace. En als een van deze risico's in de komende weken verslechtert, kan de aandelenmarkt waarschijnlijk wat volatieler worden. Daarom zouden beleggers moeten overwegen om waardeaandelen toe te voegen aan hun portefeuilles om zich te beschermen.

Goedkope waardeaandelen

Waardeaandelen presteren doorgaans beter in tijden van volatiliteit. Met name waardeaandelen die met een korting worden verhandeld ten opzichte van hun normale waardering zijn over het algemeen minder gevoelig voor marktrisico dan andere aandelen.

Ondertussen profiteren aandelen met een hoger dan gemiddeld dividendrendement ook van dezelfde luxe. Net als aandelen die de afgelopen jaren niet echt terrein hebben gewonnen, terwijl de markt flink is gestegen.

Selectieproces

Bij het zoeken naar waardeaandelen die het risico van een portefeuille verkleinen is het belangrijk om te kijken naar drie factoren:

Een lagere waardering dan normaal. Een hoger dan gemiddelde opbrengst. Een aandeel dat niet is gestegen met de markt. Daarnaast moeten ze sterke fundamenten hebben die de groei ondersteunen, en een mooie slotgracht (concurrentievoordeel) die ze beschermt tegen macro- en marktrisico's.

Met dat in gedachten, zette InvestorPlace drie waardeaandelen op een rij die de moeite van het overwegen waard zijn in tijden van marktvolatiliteit.

1. Disney

Mediagigant Disney is de afgelopen jaren een van de minst favoriete aandelen van Wall Street geweest. Maar dit gebrek aan populariteit bij de Wall Street-profs maakt de aandelen juist een aantrekkelijke keuze.

De waardering van Disney is best aantrekkelijk. De aandelen worden verhandeld tegen slechts 15,8 keer de toekomstige winst. Dat ligt ruwweg in lijn met het marktgemiddelde en duidelijk onder het vijfjarig gemiddelde van meer dan 17.

Het dividendrendement op Disney is ook aantrekkelijk in een historische context. Op het eerste gezicht is de opbrengst van 1,5 procent niet zo geweldig. Maar aangezien het gemiddelde dividendrendement over vijf jaar rond de 1,3 procent ligt, ziet een dividendrendement van 1,5 procent er relatief aantrekkelijk uit.

Ook is de koers van het aandeel de afgelopen drie jaar vrijwel vlak gebleven. Drie jaar geleden was het aandeel 116 dollar waard en momenteel wordt het verhandeld voor 117 dollar. En terwijl het aandeel de afgelopen drie jaar met minder dan 1 procent is gestegen, is de S&P 500 met 30 procent gestegen.

2. L Brands

Aan de aandelen L Brands had Wall Street in de afgelopen jaren nog een grotere hekel dan aan Disney. Het moederbedrijf achter Victoria's Secret en Bath & Body Works heeft het in de afgelopen jaren zeer moeilijk gehad dankzij een enorme en snelle groeivertraging in de VS. Maar op het huidige niveau lijken de aandelen een koopje.

L Brands wordt verhandeld tegen slechts 14 keer de toekomstige winst, tegen een vijfjarig gemiddelde van 18. Ook ligt het huidige dividendrendement op 7 procent. Dat is vrij hoog voor een bedrijf. De uitbetalingsratio van 75 procent is ook behoorlijk hoog, waardoor beleggers zich zorgen maken over een toekomstige dividendverlaging.

Maar met een huidig rendement van 7 procent kan het aandeel een dividendverlaging aan. Het gemiddelde rendement over vijf jaar is tenslotte slechts 3,6 procent. Misschien wel het belangrijkste is dat het aandeel rond een vijfjarig dieptepunt beweegt, terwijl de bredere markt fors is gestegen. Ook presteert het onderdeel Bath & Body Works zeer goed.

3. Kellogg

Een ander waardeaandeel dat in de afgelopen jaren niet echt is gestegen en beschikt over aantrekkelijke lage volatiliteitskenmerken is voedingsgigant Kellogg. Op het huidige niveau is de waardering van Kellogg vrij aantrekkelijk. Het aandeel wordt verhandeld tegen minder dan 15 keer de toekomstige winst, tegen een vijfjarig gemiddelde van 17.

Het dividendrendement is ook aantrekkelijk op het huidige niveau. Kellogg biedt momenteel een rendement van 3,5 procent op een uitbetalingsratio van slechts 40 procent. Het dividend is dus duurzaam en het rendement ligt ver boven het vijfjarig gemiddelde van minder dan 3 procent.

Net als bij Disney is de aandelenkoers van Kellogg de afgelopen jaren vrijwel vlak gebleven. Dit werd voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat Kellogg moeite heeft gehad om de omzet en winst consequent te laten groeien door de toenemende concurrentie van gezonde, organisch verpakte voedingsmiddelen.

Deze strijd zal blijven bestaan. Maar net als Coca-Cola zal Kellogg erin slagen om zijn productportfolio te diversifiëren en meer in lijn te brengen met de nieuwe gezondheidstrends, wat de omzet en winstgroei een nieuwe impuls zal geven.