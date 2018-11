Ruwe olie stevent af op de langste verliesreeks sinds 2014. De verwachting van een stijgende Amerikaanse olieproductie en ontheffingen voor acht landen om tijdelijk Iraanse olie te importeren, doen de zorgen over een aanbodcrisis afnemen.

De oliefutures in New York gingen ruim 8 procent omlaag in de afgelopen acht handelssessies. De Amerikaanse regering voorspelt dat de olie-output van de natie dit jaar in een recordtempo zal stijgen, terwijl de industriegegevens erop wijzen dat de Amerikaanse ruwe voorraden vorige week zijn gestegen.

Ondertussen zullen de ontheffingen Iran toelaten om nog eens zes maanden olie te exporteren naar zijn belangrijkste klanten.

Aanbodzorgen vervagen

De aanbodzorgen, die de prijs van ruwe olie vorige maand nog naar het hoogste niveau in vier jaar tilden, vervaagden door speculatie dat de VS zijn sancties tegen Iran zou verzachten om de binnenlandse prijzen aan de pomp te verlagen. De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) beloofde daarnaast om eventuele aanbodtekorten te compenseren.

Het oliekartel onder leiding van Saudi-Arabië komt dit weekend samen in Abu Dhabi, omdat ze worden geconfronteerd met een nieuwe golf van Amerikaanse schalieolie die in 2019 een nieuw overschot dreigt te veroorzaken.

"De focus ligt nu op de ontheffingen die worden verleend aan acht landen, waardoor ze de aankoop van Iraanse vaten tijdelijk kunnen voortzetten", zei Stephen Innes, oliehandelaar bij Oanda Corp.

Voorraadtoename

De Amerikaanse overheid voorspelt de grootste jaarlijkse toename van de productie van binnenlandse ruwe olie. De output zal dit jaar gemiddeld 10,9 miljoen vaten per dag bedragen, tegen 9,35 miljoen in 2017, de grootste toename ooit, volgens de Energy Information Administration. Tegelijkertijd bleek dat de nationale olie-voorraden vorige week met 7,83 miljoen vaten zijn stegen, terwijl was gerekend op een voorraadtoename van 2 miljoen vaten.

Hoewel de Iraanse export sinds april met bijna 40 procent is gedaald, stelde het International Energy Agency (IEA) dat de OPEC nog steeds de productie moet verhogen om te voldoen aan de robuuste wereldwijde groei van de vraag. Een verdere daling van de Iraanse productie wordt verwacht, maar de omvang zal afhangen van de onderhandelingen tussen de VS en landen die op zoek zijn naar ontheffingen, zei IEA-directeur Fatih Birol.