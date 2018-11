De markt vertoont een vergelijkbaar patroon als pieken in 2000 en 2007. En een technisch signaal dat onder de oppervlakte van de markt borrelt, kan meer pijn betekenen voor aandelen.

Dat zegt Stephen Suttmeier, hoofd technisch onderzoek bij Bank of America Merrill Lynch, tegen Cnbc.

De afnemende margin-schuld, ofwel dekkingsverplichting, die samenvalt met de marktpiek suggereert volgens Suttmeier een toenemend risk off-sentiment. Een vergelijkbaar beeld werd gezien vóór de belangrijkste marktcrashes van deze eeuw.

Zuurstof uit de markt

"In 2000 piekte de margin-schuld. De zuurstof raakte daarmee uit de markt, mensen waren minder bereid om risico's te nemen en dat had een impact op de markt. Je had een hoogtepunt in de S&P en toen ging het licht uit tot ongeveer 2002. Hetzelfde gebeurde in 2007", aldus Suttmeier.

Verkoopkrachtige markt

De margin-schuld meet hoeveel een handelaar van een makelaar leent om een transactie te financieren. Een margin-schuld die piekt terwijl aandelen nieuwe hoogten bereiken, suggereert een minder sterke rally en minder investeerders die bereid zijn meer risico te nemen, aldus Suttmeier. "Het risico is dat als de margin-schuld blijft dalen, we ons op een verkoopkrachtige markt bevinden."

Bovendien heeft de verkoopgolf in oktober de S&P 500 omlaag getrokken van zijn recordhoogte van iets meer dan een maand geleden. De index daalde in oktober met 8 procent en kende daarmee de slechtste prestatie sinds mei 2010.

'Behoorlijk bearish'

"Er is een belangrijk niveau gebroken: het voortschrijdend gemiddelde van 40 weken en de uptrend die helemaal teruggaat tot begin 2016. Dat is geen goed teken... Je kunt hier en daar rally's krijgen, maar als je nadenkt over wat er is gebeurd, zijn beleggers behoorlijk bearish."

De S&P 500 brak het voortschrijdend gemiddelde van 40 weken na de Brexit-stemming en de presidentsverkiezingen van 2016, twee belangrijke risk-off-evenementen. Ook tijdens de uitverkoop afgelopen februari en maart werd dat niveau gebroken, maar herstelde het zich snel.

Suttmeier markeert het belangrijkste ondersteuningsniveau voor de S&P 500 op 2.600 punten, een niveau dat tijdens de uitverkoop in oktober werd bereikt. Als de index dat niveau breekt ziet Suttmeier een volgend steunniveau op 2.532 punten, het dieptepunt van dit jaar.