Marktfluctuaties horen bij het leven van een belegger. De volgende recessie komt er uiteindelijk aan, maar beleggers kunnen zich er prima doorheen slaan als ze niet in paniek raken.

Dat zei financiële planner Joseph Sweis tegen Business Insider.

Volgens Sweis, oprichter van Pearl Wealth Advisors, moeten beleggers vooral kalm blijven. "We weten dat markten cycli doorlopen. Dat is altijd zou geweest."

Sweis wijst erop dat de aandelenmarkt in de afgelopen 100 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 10 procent heeft opgeleverd, ondanks de beurscrash van 1929 en meerdere recessies. Hij geeft zes praktische tips om de volgende recessie beter te kunnen doorstaan.

1. Ken je beleggingsdoelen en blijf op de juiste koers

"Het beheren van je emoties is net zo belangrijk als het beheren van je investeringen", aldus Sweis. "Je beleggingsstrategie moet gebaseerd zijn op je risicobereidheid en niet op voorspellingen van een toekomstige recessie."

"Als je een paar jaar lang geen geld opneemt uit je portefeuille, zal zelfs een agressieve portefeuille - zoals 80 procent aandelen en 20 procent obligaties - waarschijnlijk alle verliezen terugverdienen in de tijd. Blijf bij je selectie en vermijd koste wat het kost de markttiming."

2. Blijf sparen voor je pensioen

Beleggers die een pensioenrekening hadden tijdens de recessie van 2008 zagen hun saldo waarschijnlijk dalen, zelfs wanneer ze bleven bijstorten. Hoewel dit alarmerend kan zijn, kunnen beleggers zich geruststellen met de gedachte dat hoewel hun winst daalt, zij meer aandelen kunnen kopen voor elke euro. Wanneer de aandelenkoersen zijn gedaald, is beleggen hetzelfde als kopen tegen voordelige prijzen.

Volgens Sweis moet de selectie, ofwel hoeveel je in aandelen en obligaties investeert, bepaald moet door hoe snel je van plan bent om met pensioen te gaan. "Als je het geld in minder dan een jaar wilt gebruiken, moet je vooral in cash zitten. Als je meer dan acht jaar bent verwijderd van je pensionering, kunt je agressievere beleggingen aanhouden. Naarmate je dichter bij het pensioen komt, moet je asset-allocatie geleidelijk aan naar conservatievere activa verplaatsen."

3. Schulden aflossen

"Een van de kenmerken van een recessie is dat het krediet verkrapt", zei Sweis. "Banken willen nog steeds lenen, maar ze lenen alleen aan de meest gekwalificeerde leners. Als je toegang tot krediet wilt, doe dan wat je kunt om je schuld af te betalen en je tegoed op te ruimen", aldus Sweis. Dat is altijd een goed advies, maar het is vooral belangrijk in een recessie.

4. Wacht niet op de volgende recessie

"Aan het einde van de dag is het bezitten van een huis een investering op lange termijn. Het is altijd beter om op de bodem van de markt te kopen, maar dat is niet makkelijk om te doen."

Sweis denkt niet dat er in de nabije toekomst een woningcrash zal komen, omdat iedereen die na 2010 een huis kocht een gekwalificeerde koper is. Toch is de timing van de altijd onvoorspelbare huizenmarkt een recept voor problemen.

"Als je van plan bent om een huis te kopen, begrijp dan de impact op je totale schuld en op je maandelijkse cashflow en zorg dat het beheerbaar is. En wacht niet op de volgende recessie als je nu klaar bent om te kopen."

5. Spaar voor een buffer

"Als je zich wilt voorbereiden op een recessie, zorg dan dat je voor ten minste zes maanden geld achter de hand hebt voor levensonderhoud. Je wilt een vangnet hebben om te voorkomen dat je in een moeilijke periode in de schulden raakt."

"Deze buffer zal je beschermen als je je baan verliest - een belangrijk kenmerk van de laatste recessie." Als je denkt dat het moeilijk is om een andere baan te vinden in je vakgebied, stelt Sweis voor om een heel jaar aan levensonderhoud in reserve te houden.

6. Als je niet veel kunt sparen, spaar een beetje

Veel mensen leven van loonstrook naar loonstrook en hebben weinig middelen over om te beleggen en te sparen. Maar volgens Sweis hebben ook die personen meer kracht om te sparen dan ze denken.

"Onderschat de waarde van een gedisciplineerd budget en de waarde van rente-op-rente niet. Met een investering van slechts 100 dollar per maand, kun je uiteindelijk miljonair worden. Of je nu veel geld of een beetje hebt, discipline en strategie zullen je door de recessies heen helpen."