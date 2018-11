De storm op de beurzen weer wat is gaan liggen, gaan beleggers op zoek naar aandelen die het meest zijn afgestraft. Dit kan betekenen dat de grote technologieaandelen, die de stierenmarkt hebben aangejaagd, nu weer koopwaardig zijn.

Dat meldt beleggingssite Zacks.

Natuurlijk heeft de volatiliteit sommige beleggers terughoudend gemaakt. Hier en daar werden parallellen getrokken met de recente rally in de techsector en de beruchte internetbubbel van eind jaren 90 en begin 2000.

Lagere koers/winstverhouding

Maar in tegenstelling tot de internetbubbel is er ditmaal sprake van een reële winst- en omzetgroei die deze tech-rally voedt. De gemiddelde koers/winstverhouding van de sector 'Computer en technologie' bedraagt momenteel 19,2. Dat is niet te vergeleken met het gemiddelde van 100 van tijdens de internetbubbel.

Een andere interessante trend in de huidige tech-rally is dat beleggers niet geobsedeerd zijn door de volgende grote belofte, maar juist beproefde en gewaardeerde bedrijven belonen voor hun mooie groei.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich in de lijst van sterkste aandelen om nu te kopen bekende namen bevinden, zoals Sony, Intel en PayPal.

1. Sony

De Japanse elektronicagigant heeft een dominante marktpositie met veel belangrijke producten, waaronder audio- en videoapparatuur, televisies, beeldschermen, halfgeleiders, gameconsoles, computers, computerrandapparatuur en telecommunicatieapparatuur.

Zacks beschouwt Sony als een veelbelovend technologie-aandeel voor zowel de korte als de lange termijn en geeft het fonds momenteel een Zacks Rank van 1 (Strong Buy).



Zelfs na de recente koersdaling staat de koers van Sony dit jaar nog circa 18 procent in de plus. Maar volgens Zacks is het aandeel nog steeds redelijk gewaardeerd.

Het aandeel wordt verhandeld tegen ongeveer 13 keer de winst en heeft een PEG-ratio (de verhouding tussen de K/W en de verwachte winstgroei) van 1,4. Deze liggen beide onder de sectorgemiddelden.



Het management genereert 5,94 dollar in contanten per aandeel, wat het vermogen van het bedrijf om in nieuwe technologieën te investeren zou moeten versterken. De winstgroei over dit boekjaar zal naar verwachting uitkomen op bijna 27 procent, bij een aanhoudende omzetgroei.

2. Intel

Halfgeleideraandelen hebben een moeilijk jaar achter de rug, aangezien Wall Street het einde ziet van de supercyclus van de industrie. Veel analisten hebben echter al gesuggereerd dat de daling in de hedendaagse moderne wereld relatief mild zal zijn.



Intel is snel in de aanval gegaan om het marktaandeel terug te winnen dat het concern de afgelopen jaren aan AMD en Nvidia heeft verloren. Het laatste kwartaal is gebleken dat het goed gaat. De winst per aandeel steeg met meer dan 38 procent naar 1,40 dollar. Daarmee heeft Intel de verwachtingen van analisten weten te overtreffen.



Ook Intel heeft een Zacks Rank van 1 (Strong Buy). Dankzij de recente brede uitverkoop is de waardering aantrekkelijk. De toekomstige K/W van 10,6 en een PEG-ratio van 1,3 liggen op het laagste niveau in de recente geschiedenis.

3. PayPal

PayPal is nog een relatief jonge speler op de beurs, vergeleken met veel andere gevestigde namen: het aandeel debuteerde iets meer dan drie jaar geleden debuteerde op de beurs.

Maar PayPal is een begrip in de markt voor online betalingen, met een marktkapitalisatie van meer dan 100 miljard dollar.



Het aandeel heeft momenteel een Zacks Rank van 2 (Buy). Er wordt voorspeld dat de jaarlijkse winstgroei op lange termijn bijna 18 procent zal bedragen. Bovendien heeft het aandeel een PEG-ratio van 1,9, zodat de groei van winst per aandeel nu tegen een goede prijs komt.

Verder merkt Zacks op dat PayPal sinds de beursintroductie nog nooit een winstverwachting heeft gemist en diverse indrukwekkende jaren achter de rug heeft.