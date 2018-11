De decembermaand staat weer voor de deur. Welke bedrijven profiteren van de kooplust van consumenten? Beleggingssite Investorplace tipt de volgende zeven aandelen.

Winkelbedrijven, pakketbezorgers en luxegoederenbedrijven draaien overuren in de laatste maanden van het jaar.



In de Verenigde Staten vormt Thanksgiving het startsein voor de kerstinkopen. Dit jaar valt dat op 22 november. Daarmee duurt het shopseizoen één dag langer dan vorig jaar, wat natuurlijk gunstig is voor retailbedrijven. Analisten verwachten dat de kerstverkopen in de VS dit jaar met 4 procent zullen stijgen ten opzichte van 2017.

De kaarten liggen er dus goed bij en daar kunnen beleggers van profiteren. Investorplace tipt zeven aandelen van bedrijven die profiteren van de feestdagen.

1. Amazon

2017 was een topjaar voor Amazon.com. De online retailgigant haalde toen de helft van de totale online winkelomzet in de VS binnen en liet daarmee de concurrentie ver achter zich. Het geheim? Amazon slaagde erin pakketjes gemiddeld 40% sneller te bezorgen dan concurrenten.

Het is dan ook geen wonder dat de koers van Amazon dit jaar al met 34 procent is gestegen.

Amazon is volgens Investorplace goed gepositioneerd om 2017 te overtreffen. Ten eerste begint de overname van Whole Foods zijn vruchten af te werpen. Een prijsverlaging bij deze supermarktketen heeft geleid tot een toename van de bezoekersstromen.

Ten tweede kan Amazon profiteren van het faillissement van speelgoedketen Toys R Us. Twee jaar geleden boekte Amazon 4 miljard dollar omzet met de verkoop van speelgoed. Hiervan werd meer dan een derde in december verdiend.

2. TJX Companies

Analisten verwachten dat de gemiddelde Amerikaan dit jaar ongeveer 1.007 dollar uitgeeft aan kerstinkopen. Dat is 4,1% meer dan vorig jaar.

Vooral discountwinkels zijn in trek. Een analist van JPMorgan zei onlangs dat hij verwacht dat de omzet van de drie grootste Amerikaanse prijsvechters de komende vier jaar naar met circa 19 miljard dollar zal toenemen. Bij hem was Ross Stores favoriet.

Maar Investorplace is erg te spreken over een concurrent: TJX Companies. Dit is het moederbedrijf van onder andere de modeketen TK Maxx, dat ook vestigingen in Nederland heeft.

Het winkelaanbod is diverser dan Ross Stores. Te denken valt bijvoorbeeld aan de nieuwe meubelwinkel Homesense en Sierra Trading Post, een keten met zowel fysieke winkels als online verkoop (de zogeheten 'bricks & clicks'). Deze twee winkelformules beschikken momenteel over respectievelijk 4 en 18 winkels. Dat is een bescheiden aantal, vindt Investorplace, die dan ook volop ruimte ziet voor verdere groei.

Bovendien is TJX financieel gezond en is het aandeel goedkoper dan Ross Stores, gelet op de koers/winstverhouding.

3. Gap

Investorplace verwacht dat modeketen Gap flink aan de weg gaat timmeren met de labels Old Navy en Athleta. Het zal volgens de beleggingswebsite een van de groeipijlers worden onder het concern, dat volgend jaar zijn vijftigste verjaardag viert.

Vorig jaar liet Gap al weten meer te focussen op Old Navy en Athleta, ten koste van Gap en Banana Republic, die in een wat hogere prijssegment zitten.

4. Starbucks

Koffieketen Starbucks lijkt in dit lijstje misschien een vreemde eend in de bijt. Maar ook dit bedrijf doet wel degelijk goede zaken met kerst, zoals met de verkoop van cadeaubonnen.

Starbucks maakt juist een tegengestelde beweging ten opzichte van andere retailbedrijven: minder online verkopen en een grotere focus op de fysieke winkels.

5. LVMH

Een groot deel van de groei van de uitgaven voor de feestdagen komen voor conto van consumenten met een hoger inkomen. Volgens een recent rapport van PwC zullen Amerikaanse gezinnen met een inkomen onder de 60.000 dollar minder gaan uitgeven aan cadeaus en amusement, met uitzondering van vakanties. De groei in consumentenbestedingen moet komen van hogere inkomens, die de sterkste inkomensgroei laten zien.

Daar profiteren vooral aanbieders van luxegoederen van, zoals LVMH, bekend van modemerken als Louis Vuitton, Christian Dior en Fendy.

LVMH is ook het moederbedrijf van ondernemingen die traditiegetrouw goede zaken doen rond de feestdagen, zoals het champagnemerk Veuve Clicquot, cognacfabrikant Hennessy, whiskymerk Glenmorangie, parfumerieketen Sephora en horlogeproducent TAG Heuer.

Terwijl veel retailaandelen de afgelopen 36 jaar onder druk stonden, is de koers van LVMH dit jaar al met 47 procent gestegen.

6. Lululemon

Lululemon Athletica is in Nederland waarschijnlijk wat minder bekend. De groeipotentie van deze Canadese fabrikant van sport- en yogakleding, zit volgens het bedrijf zelf vooral bij mannelijke klanten. Het merk is nu nog vooral bekend bij vrouwen. Ook timmert het bedrijf internationaal flink in de weg.

De omzet steeg in het tweede kwartaal met 25 procent naar 723,5 miljoen dollar, terwijl de brutowinst met 33 procent toenam. Het concern heeft als doel om in 2020 de omzet door de grens van 4 miljard dollar te laten gaan.

7. Restoration Hardware

Bedden en bankstellen lenen zich niet zo goed als cadeautje voor onder de kerstboom. Toch heeft de Amerikaanse meubelgigant Restoration Hardware een plaats gekregen in dit lijstje met kooptips van Investorplace.

De reden hiervoor is dat de woonwinkel consumenten een echte winkelbeleving biedt. Bezoekers van vestigingen in de Verenigde Staten en Canada kunnen dineren in een luxe restaurant op het dak.

De vergelijkbare omzet van Restoration Hardware zit in de lift. Ook boekt de woonwinkelketen veel succes met kortingskaarten die voor 100 dollar per stuk worden verkocht en 25 procent korting geven op de totale collectie.