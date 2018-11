Beleggers willen graag weten wie de scepter zal gaan zwaaien over het monetaire beleid in de eurozone, wanneer de huidige president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, volgend jaar oktober het stokje overdraagt.

Weten wie de volgende president van de ECB zal zijn, zou een duidelijker beeld kunnen geven van het rentetraject in de eurozone - een fundamenteel aspect voor beleggers wereldwijd, schrijft Cnbc.

In de aanloop naar de troonwisseling bij ECB zijn er een aantal topbanen die Brussel moet vervullen, die mogelijk een hint zullen geven op wie het roer van Draghi zal overnemen. Zo werd Luis de Guindos, voormalig minister van Economische Zaken van Spanje, eerder dit jaar benoemd tot vice-president van de ECB.

Noord-Europeaan?

Verschillende analisten suggereerden echter dat de topbaan bij de centrale bank mogelijk naar een Noord-Europeaan zal gaan, ofwel naar iemand die mogelijk meer geneigd is om de rente sneller te verhogen.

Een evenwicht tussen nationaliteiten wordt gezien als cruciaal voor het topmanagement van de ECB. De benoeming van de nieuwe voorzitter van het Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme (Single Supervisory Mechanism), de Europese instelling die toezicht houdt op banken in de eurozone, vormt daardoor ook een belangrijke aanwijzing voor de opvolger van Draghi.

Drie namen SSM

Daniele Nouy, die momenteel de SSM voorzit, zal aan het einde van dit jaar haar vijfjarig mandaat beëindigen.

Op dit moment liggen er drie namen op tafel die de Franse bankdeskundige kunnen vervangen: Sharon Donnery, de adjunct-gouverneur van de centrale bank van Ierland; Andrea Enria, voorzitter van de Europese Bankautoriteit; en Robert Ophele, president van de Franse banktoezichthouder. Het Europees Parlement heeft naar verluidt meer een voorkeur voor de eerste twee kandidaten.

'Nationaliteit van belang'

"Uiteraard zijn beiden uitstekende en goed gekwalificeerde kandidaten, maar de nationaliteit zal ook beslist van belang zijn", zei Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING.

"Gezien het feit dat de Ierse president van de centrale bank (Philip) Lane goede kansen heeft om volgend jaar, hetzij als hoofdeconoom of zelfs als president, een zetel in de raad van bestuur van de ECB te krijgen, zijn de kansen voor mevrouw Donnery lager," zei Brzeski, eraan toevoegend dat het "moeilijk is om twee Ierse staatsburgers te zien op twee topfuncties bij de ECB".

"De heer Enria heeft het duidelijke voordeel dat ECB-president Draghi volgend jaar vertrekt", aldus Brzeski, aangezien Enria ook een Italiaans staatsburger is. Andere analisten hebben echter verschillende meningen over de kandidaten.

Evenwicht tussen mannen en vrouwen

"Sharon Donnery is waarschijnlijk de favoriet gezien de bijzondere steun die ze geniet in de noordelijke lidstaten van de eurozone. Ze heeft zich hard opgesteld tegenover banken die hun niet-presterende leningen sneller moeten afbouwen", zei Florian Hense, econoom bij Berenberg. Hense zei ook dat de drang om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in Europese instellingen te verbeteren de kansen van Donnery kunnen vergroten.

"Het komt erop aan in hoeverre Ierland Donnery zal pushen en bereid zal zijn om de kansen van Philipp Lane op een zetel in de directie van de ECB op te offeren", aldus Hense.

De Europese Centrale Bank wilde niet reageren wanneer de bank over de nieuwe voorzitter van de SSM zal gaan stemmen. De Financial Times meldde echter dat de ECB op 7 november de stemming zal houden. De gekozen kandidaat moet dan nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd.