De dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zetten de beurzen wereldwijd onder druk. Maar er zijn ook aandelen die goed overeind blijven.

De spanningen tussen de VS en China nemen verder toe, nu de Amerikaanse regering voorbereidingen treft voor aanvullende tariefverhogingen op Chinese importgoederen. Dat zorgt voor nog meer onzekerheid bij beleggers. Vooral aandelen van bedrijven die veel zaken doen met China, zoals chipfondsen, staan onder druk.

Toch zijn er wel degelijk aandelen te vinden die goed overeind blijven en zelfs de potentie hebben om verder in waarde te stijgen. Beleggingssite InvestorPlace heeft zeven aandelen geselecteerd om bij te schuilen als de storm overtrekt.

1. Procter & Gamble

Saaie aandelen zijn vaak in trek in turbulente beurstijden. Een mooi voorbeeld is Procter & Gamble, dat producten maakt die consumenten in alle marktomstandigheden blijven kopen. Ook in een economische crisis vinden zaken zaken als tandpasta, maandverband en pampers gretig aftrek.

De koers van Procter & Gamble is het eerste halfjaar gedaald, maar in oktober met bijna 7 procent gestegen, terwijl de Dow Jones-index afgelopen maand met 8 procent is gekelderd.

Bovendien biedt het aandeel een aantrekkelijk dividendrendement van 3,3 procent.

2. Costco

Ook retailgigant Costco houdt stabiele inkomsten als het economisch tij tegenzit. Oktober was een iets minder gunstige maand voor het aandeel, met een koersdaling van bijna 6 procent. Maar sinds de jaarwisseling staat het aandeel maar liefst 20 procent in de plus.

Het is bovendien een gezond bedrijf, met een cash to debt ratio van 1,12. Mocht de handelsoorlog escaleren en langer duren dan verwacht, dan beschikt het concern over voldoende middelen om de storm te doorstaan.

3. Altria Group

Tabaksaandelen zijn controversieel. Maar op de beurs doet Altria het goed. In oktober steeg de koers met 7 procent en sinds juli zelfs met 16 procent.

Aandelen van tabaksfabrikanten kregen afgelopen zomer een impuls nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration had gedreigd om e-sigaretten te verbieden als de fabrikanten niet meer stappen zouden ondernemen om roken door jongeren tegen te gaan.

Daarnaast blijkt dat de grote tabaksfabrikanten in staat zijn om betere e-sigaretten te maken, die meer lijken op echte sigaretten.

Verder kan Altria juist profiteren van een handelsoorlog met China, aangezien bijna alle verstuivers worden gemaakt in China.

4. AMC Entertainment

Door de opmars van bedrijven als Netflix lijkt een belegging in een bioscoopketen niet erg toekomstbestendig. Toch blijven consumenten behoefte houden aan bioscoopervaringen.

En gelet op de prijzen gecorrigeerd voor inflatie, is een bezoek aan een bioscoop in de Verenigde Staten een relatief voordelig uitje.

Daarnaast wijst psychologisch onderzoek uit dat consumenten meer hun toevlucht zoeken tot bioscoopfilms in turbulente tijden.

5. SPDR Gold Trust

Goud is een klassieke veilige haven voor beleggers: het is schaars, tastbaar en wordt wereldwijd geaccepteerd.

Beleggers die graag in goud willen beleggen zonder dat ze het edelmetaal daadwerkelijk hoeven te bezitten, kunnen kiezen voor een indextracker die de goudprijs volgt, zoals de SPDR Gold Trust.

De goudprijs heeft zijn reputatie als safe haven dit jaar nog niet waargemaakt, maar dat kan veranderen als de nervositeit onder beleggers toeneemt.

6. Intel

Het lijkt niet erg logisch om tijdens een handelsoorlog met China een chipaandeel als Intel te kopen. Toch is dit aandeel afgelopen maand redelijk overeind gebleven vergeleken met die concurrenten als AMD en Nvidia.

InvestorPlace wijst erop dat er voor Intel goede kansen liggen bij de uitrol van het 5G-netwerk. Bovendien hebben de kwartaalcijfers van Intel de marktverwachtingen overtroffen.

7. NTT Docomo

De uitrol van 5G biedt ook goede kansen voor NTT Docomo, een Japans telecombedrijf, dat op dit gebied flink aan de weg timmert.

De organisatie Olympische Zomerspelen door Japan in 2020 jaar kan Japanse bedrijven die zich met 5G-technologie bezighouden een extra impuls geven.