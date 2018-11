Oktober was een angstaanjagende maand voor de Amerikaanse aandelenmarkt en beleggers. Sommige marktkenners zien duidelijke tekenen dat een lange periode van economische expansie mogelijk ten einde loopt, terwijl anderen het afdoen als seizoensmatige volatiliteit.

Hoewel het onmogelijk is te voorspellen wanneer we een groeivertraging of de volgende recessie zullen ingaan, weten we feitelijk dat recessies en correcties onvermijdelijk zijn.

Met andere woorden, het is heel goed mogelijk dat de daling van de aandelenmarkt kan doorgaan. En als dat zo is, kunnen de volgende drie industrieën een slimme plek zijn voor beleggers om hun geld te parkeren, zo stelt beleggingssite The Motley Fool.

1. Farmaceutische sector

Hoewel de farmaceutische aandelen de afgelopen weken veelal omlaag gingen met de rest van de markt, zijn ze over het algemeen een slimme gok tijdens een correctie, berenmarkt of recessie. De reden is simpel: mensen stoppen niet met ziek worden, alleen maar omdat de economische groei vertraagt. De gevestigde farmaceutische bedrijven profiteren ook in mindere economische omstandigheden van een consistente vraag- en prijszettingsmacht.

Eén farmaceutisch aandeel die beleggers volgens The Motley Fool moet overwegen, is Dow-component Merck. Het Amerikaanse concern stond lang bekend als een wat 'saaie' investering, maat heeft het tij gekeerd dankzij zijn kankerimmunotherapie-medicijn Keytruda.

Immuuntherapieën werken met het immuunsysteem van een patiënt om kankercellen te identificeren en uit te roeien, waardoor normaal weefsel ongedeerd blijft. De blockbuster immunotherapie van Merck zou een pad moeten effenen voor miljarden dollars aan jaarlijkse verkopen. Ook de bestaande oncologieportefeuille en de snelgroeiende pijplijn van Merck, evenals het dividendrendement van 3,1 procent, bieden beleggers genoeg houvast als de aandelenmarkt blijft dalen.

2. Elektriciteitsbedrijven

Een andere slimme stap om te overwegen is het kopen van aandelen in een elektriciteitsbedrijf. Bedrijven die basisbehoeften of -diensten leveren zijn doorgaans solide investeringen in elke omgeving omdat de vraag naar hun product voorspelbaar blijft. Mocht de economische groei vertragen, of investeerders verliezen hun honger naar groeiaandelen, dan kunnen de energieleveranciers het antwoord zijn.

Een bedrijf dat de moeite van het bekijken waard is, is toevallig de grootste in de sector: NextEra Energy. NextEra is een pionier in het toepassen van schone-energietechnologie. Het is een leider in de productie van wind- en zonne-energie, waardoor de productiekosten consequent lager zouden moeten zijn dan die van concurrenten.

Bovendien heeft het bedrijf gebruik gemaakt van de historisch lage rentetarieven om de dure wind- en zonne-energieprojecten te bouwen. Het valt niet te ontkennen dat NextEra nogal wat schulden heeft, maar de rentekosten zijn beheersbaar en de kasstroom van het bedrijf zal naar verwachting met een tweecijferig percentage per jaar groeien. Daarnaast heeft NextEra Energy een dividendrendement van 2,6 procent.

3. Goud- en zilverproducenten

Ten slotte is het nooit een slecht idee om te overwegen om aandelen in goud en zilver te kopen wanneer de angst toeneemt en de aandelenmarkt tuimelt. De edelmetalen hebben historisch goed gepresteerd tijdens of direct na een recessie. Ook hebben veel producenten door de prijsdalingen tussen 2012 en 2015 hun kosten verlaagd en richten ze zich nu alleen op hun meest winstgevende bestaande mijnen en projecten.

SSR Mining zou volgens The Motley Fool moeten profiteren als de aandelenmarkt blijft haperen. Afgezien van een verwachte stijging van de goud- en zilverprijzen, die vaak gepaard gaat met een periode van verhoogde volatiliteit, heeft SSR Mining de afgelopen twee jaar de goudproductie verbeterd in de Seabee-mijn.

Het bedrijf heeft ook een plan om zijn jaarlijkse productie van de Mari-goudmijn in Nevada te met ongeveer 30 procent op te schroeven tegen 2021. Daarnaast is SSR Mining bezig met het opstarten van zijn 75 procent -25 procent joint venture met Golden Arrow. Dat project biedt het bedrijf de mogelijkheid om zijn portfolio te diversifiëren door de productie van zilver toe te voegen.

Volgens The Motley Fool wordt een waardering van meer dan 10 keer de kasstroom per aandeel in de goud- en zilvermijnsector als 'eerlijk' gezien. SSR Mining wordt gewaardeerd tegen minder dan vijf keer de geprojecteerde cashflow van 2021 per aandeel, waardoor het een aantrekkelijke waarde is in een woelige markt.