Chief investment officer Scott Minerd van Guggenheim Partners heeft goed nieuws en slecht nieuws voor beleggers op de aandelenmarkten, meldt MarketWatch. Ten eerste het goede nieuws: na de recente koersafstraffing zullen de Amerikaanse aandelen een rally laten zien van tot 20 procent.

Het slechte nieuws is echter dat de Amerikaanse aandelenmarkten na deze heropleving met 40 procent tot 50 procent zullen dalen.

Volgens Minerd is de markt door de koersdaling relatief goedkoop geworden, vergeleken met de eerdere verheven niveaus, en dat heeft ruimte gecreëerd voor aandelen om te stijgen in de komende weken en maanden.

Goedkoop

"Aandelen zijn goedkoop op basis van toekomstige koers/winstverhoudingen en zouden met 15 procent -20 procent kunnen stijgen, tenzij er onzekerheden rond China en de handelstarieven blijven", liet Minerd via Twitter weten.

Wereldwijde aandelenmarkten worden geteisterd door zorgen over de bedrijfswinsten; een vertraging in de op een na grootste economie ter wereld, China; en een terugtrekking van andere economieën die de Amerikaanse economie zou kunnen raken.

Stevige economie

De VS heeft een sterke economische expansie genoten. De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 3,5 procent. En hoewel sommige economen wijzen op een onderliggende zwakte in de economie, onderstreept het groeicijfer nog steeds een economie die stevig overeind staat.

"Ik denk dat we een klassieke seizoensaanpassing doormaken", zei Minerd. Hij verwacht echter dat deze seizoenstrend, met oktober als een van de meest volatiele periodes voor aandelen, positief is geworden en de weg vrijmaakt voor een krachtige opwaartse trend.

Nog niet ontspoord

Volgens Minerd gaat de neergang in de markt niet over stijgende rentevoeten, wat gelijk staat aan hogere financieringskosten voor zowel bedrijven als particulieren. "De stijgende rentes ontsporen de stierenmarkt, die al bijna tien jaar duurt, nog niet."

De huidige opvattingen van Minerd zijn vooral opmerkelijk omdat hij eerder nog een bijzonder ontnuchterende marktvoorspelling deed. Afgelopen zomer waarschuwde Minerd dat investeerders niet een vals gevoel van veiligheid moeten krijgen en vreesde hij dat de Amerikaanse handelsstrijd met China zal uitlopen tot iets wat meer bedreigend is voor de wereldwijde economieën.

Berenmarkt

Tegen die achtergrond is het echter niet zo vreemd dat Minerd na de opleving en koersval voorziet van 40 procent of 50 procent, waarbij de Fed, die de rente tot eind 2019 zal blijven verhogen, waarschijnlijk "de lucht uit de markt zal zuigen". Minerd voorspelt een berenmarkt, of een daling van minstens 20 procent ten opzichte van een recente piek, in het tweede kwartaal van 2020.