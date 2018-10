De Amerikaanse Federal Reserve zal aandelenbeleggers waarschijnlijk deze keer niet kunnen redden, gezien de aanhoudende inflatiedruk. Daarvoor waarschuwt het strategieteam van Morgan Stanley.

Dat schrijft Bloomberg. "De Fed en andere centrale banken in ontwikkelde markten bevinden zich fundamenteel in een andere situatie dan in 2010-2017", schreven de Morgan Stanley-strategen onder leiding van Andrew Sheets.

Nu de kerninflatie weer aantrekt "maakt dit het materieel moeilijker om gematigd te klinken en tegelijkertijd consistent te blijven met een mandaat om een stijging van het prijsniveau te beperken."

Aandelen VS nog niet koopwaardig

Dat is één reden waarom Morgan Stanley nog niet adviseert dat beleggers Amerikaanse aandelen moeten kopen, ondanks het feit dat de S&P 500-index deze maand bijna 9 procent is gedaald, waardoor de waarderingen zijn gezakt naar het laagste niveau zijn sinds februari 2016. Het aandelenteam van de bank blijft zich zorgen maken over een "definitieve uitspoeling" in aandelen en ziet voortdurende uitdagingen in 2019.

Op basis van de verwachting van een snellere inflatie en een afnemende groei stellen de strategen van Morgan Stanley dat: "goud- en olieprijzen de neiging hebben om het beste te presteren in dit scenario".

Energieaandelen en goud

Energieaandelen presteren in een dergelijk scenario doorgaans beter dan de bredere markt, en aandelen uit opkomende markten doen het beter dan Amerikaanse. Daarnaast zal aardgas, samen met goud, van een van de slechtste omgevingen naar een van de beste omgevingen bewegen voor rendementen.

Amerikaanse aandelen, krediet en de dollar-index "doen het aanzienlijk slechter" in een omgeving van een snellere inflatie en een langzamere groei in vergelijking met een situatie waarin beide versnellen. Europese en Japanse aandelen hebben volgens de strategen momenteel de "meest aantrekkelijke" risico-rendementsverhouding.

Obligatiemarkt

Op de obligatiemarkt zijn handelaren al begonnen met het terugdraaien van weddenschappen op een verkrapping van het monetaire beleid van de Fed in de komende jaren. Maar gegeven het feit dat de Fed door de snel oplopende inflatie waarschijnlijk de rente zal blijven verhogen, zullen kortlopende staatsleningen "meer uitdagend zijn" dan ze anders zouden zijn, stellen de strategen van Morgan Stanley.

Amerikaanse beleggers zouden volgens hen kunnen overwegen om kortlopende renteposities, met valutadekking, te nemen in landen met minder inflatoire druk, zoals Japan en Zuid-Korea.