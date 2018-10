Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beursgoeroe Warren Buffett, breekt met zijn traditie door te investeren in twee fintechbedrijven. Het conglomeraat, dat doorgaans belangen neemt in grote Amerikaanse bedrijven, heeft ongeveer 600 miljoen dollar geïnvesteerd in de fintechbedrijven Paytm en StoneCo, die zich richten op opkomende markten.

Dat meldt The Wall Street Journal.

Beide investeringen worden geleid door een van de twee portefeuillebeheerders van Berkshire, Todd Combs, en niet door Warren Buffett zelf.

Hoewel Berkshire Hathaway doorgaans niet investeert in technologiebedrijven die zich in een vroeg stadium bevinden, domineren deze twee fintechbedrijven hun lokale markten, een thema dat wel past in het handboek van Buffett.

Aversie tegen luchtvaartmaatschappijen

Volgens de zakenkrant heeft Berkshire Hathaway in augustus een belang van 300 miljoen dollar genomen in Paytm, de grootste dienstverlener voor mobiel betalen in India die beweert meer gebruikers te hebben dan PayPal. Daarnaast kocht Berkshire vorige week aandelen in de Braziliaanse betaalverwerker StoneCo.

Het investeringsbedrijf van Buffett is het best bekend door investeringen in Amerikaanse giganten zoals IBM, Coca-Cola en Wells Fargo. Twee jaar geleden maakte Buffett echter al een einde aan zijn jarenlange aversie tegen luchtvaartmaatschappijen door belangen te nemen in de vier grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Delta en American.

Geen technologie-expertise

Warren Buffett heeft altijd ruiterlijk toegegeven dat technologie buiten zijn expertise ligt. Buffetts protegé Todd Combs heeft echter uitgebreide ervaring in de wereld van het betalingsverkeer opgedaan voordat hij acht jaar geleden bij Berkshire kwam werken. Hij runde een hedgefonds gericht op financiële bedrijven genaamd Castle Point Capital en zit nu, na de investering van Berkshire, in het bestuur van Paytm. Hij is ook bestuurslid bij JPMorgan.

Berkshire Hathaway heeft de technologiesector niet helemaal gemeden. Het investeringsbedrijf bezit sinds 2016 aandelen van iPhone-maker Apple en heeft herhaaldelijk aandelen bijgekocht. Eind juni had Berkshire 251 miljoen aandelen Apple in handen, waarmee het bedrijf de op een na grootste aandeelhouder van het technologieconcern is.