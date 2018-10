Oktober 2018 is wederom een oktobermaand die we niet snel zullen vergeten. Beurzen tuimelden in snel tempo 10 tot 15% lager. Er resten nog een aantal beursdagen bij het schrijven van deze bijdrage. Het is afwachten of ze de trend kunnen keren, schrijft Paul Gins in zijn column voor Belegger.nl.

Toch kregen beleggers op 25 oktober een aankoopprik en de beursindex steeg gezwind met bijna 2 procent. Die prik hield echter geen rekening met de resultaten van een aantal FAANG-aandelen na de bel.

FAANG staat voor Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google. Het aandeel Google is ondertussen van naam gewijzigd en vervangen door Alphabet.

Klappen dankzij FAANG

Google kreeg een tik van 8 procent, Facebook van 6 procent en Amazon van 14 procent! De resultaten lagen namelijk onder de verwachtingen. Hierdoor daalde de S&P 500 (future) met 2 procent en weg was alle winst van de dag.

Het is inderdaad een feit dat Microsoft samen met FAANG de stijging van de S&P 500 momenteel met 50 procent beïnvloedt. Door de daling van de FAANG-aandelen krijgt de Amerikaanse beurs klappen en dit terwijl tal van andere bedrijven schitterende kwartaalcijfers bekendmaken.

FAANG-euforie voorbij?

Men kan zich als belegger terecht de grote vraag stellen: is de euforie van FAANG voorbij?

Fundamenteel is er wel degelijk iets aan de hand met een aantal FAANG-aandelen. Ik denk dan aan de negatieve invloed van de privacywetgeving in Europa (GDPR) want de meerderheid van de Amerikanen verlangt een gelijkaardige wetgeving in Amerika.

Met name Facebook en Google gebruiken nu juist uw persoonlijke data om advertenties te verkopen, dat is hun core business. In ruil daarvoor krijgt u gratis toegang tot hun servers en functionaliteiten.

Recent gaf Tim Cook, de CEO bij Apple een ongezien pleidooi op de veertigste conferentie van privacy en databeschermingswaakhonden. Hij stelde onomwonden dat de Verenigde Staten een privacywet moeten invoeren naar het voorbeeld van de Europese GDPR-regels. Voor dit soort uitspraken zijn Facebook en Google uiteraard erg gevoelig.

Terwijl een mogelijke Amerikaanse GDPR het businessmodel bij Amazon, Netflix en Apple weinig beïnvloedt, hangt er anderzijds een ander zwaard boven het hoofd van de gigantische technologiebedrijven. Met name Frankrijk is binnen Europa de grote voorstander van een Europese techbelasting. Met deze nieuwe belasting kunnen onderwijs, gezondheid en infrastructuur betaald worden.

Betere alternatieven

Gedurende jaren waren er weinig betere beleggingen dan een investering in de FAANG-aandelen. De vijf aandelen presteerden steeds beter dan het beursgemiddelde maar sinds 2018 neemt de twijfel toe. De recentste cijfers op 25 oktober beamen die twijfel en beurzen reageren fel vanwege het FAANG-gewicht.

Als we nu de twee zwakste waarden uit de FAANG halen, namelijk Facebook en Alphabet, en voegen we het aandeel Microsoft toe dan krijg je een nieuwe MAAN-Index. En met deze vier aandelen in portefeuille krijgt u wel een heel ander soort kaliber.

Hun eigen enorme succes draagt bij tot nieuwe wetgevingen en belastingen waardoor de groei afneemt. Komt er geen nieuw businessmodel binnen een aantal van deze bedrijven dan zijn er dus betere alternatieven, concludeert Gins.