De recente sterke stijging van de goudprijs naar het hoogste niveau sinds juli zorgde voor een lichtpuntje op de markt, waar de aandelenkoersen onder druk staan. Strateeg John LaForge van het Wells Fargo Investment Institute is echter van mening dat de rally in een kwestie van maanden - zo niet weken - zal vastlopen.

"Als aandelen weer de benen nemen, zal goud zoals gewoonlijk weer op de achterbank moeten plaatsnemen", zei LaForge tegen Cnbc.

Opmars goud

Toch ontmoedigt hij investeerders niet om de opmars van het edelmetaal te bespelen. "Je hebt waarschijnlijk ongeveer 100 dollar aan opwaarts potentieel vanaf hier. Maar helaas heb je waarschijnlijk ook een nadeel van 100 dollar." Dat zou de prijs van het edelmetaal naar het laagste niveau in bijna twee jaar brengen.

De goudprijs noteert momenteel rond de 1233 dollar per ounce en steeg in de afgelopen twee maanden met meer dan 3 procent, maar staat voor dit jaar nog altijd ongeveer 6 procent in de min. "We hebben nog steeds veel te veel aanbod, zelfs voor een prijs van 1.200 dollar voor goud", aldus LaForge. Voor de langere termijn voorziet hij een zijdelings beweging van de goudprijs.

Bearish supercycle

Volgens LaForge zit goud in een bearish supercycle. "Wat dat betekent is dat we een periode hadden van 2001 tot 2011, waar goud van 250 dollar per ounce, helemaal naar bijna 2000 dollar ging. Het leverde allerlei aanbod op, iedereen ging op zoek naar goud, en dat hebben ze gevonden, dus de prijs van goud is sindsdien gezakt."

LaForge schat dat de bearish-periode nog drie tot vijf jaar zal duren. Hij voorziet een woelige handel, met prijzen die overwegend in het bereik van 1.050 tot 1.350 dollar per ounce zullen liggen.