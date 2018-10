De aandelenmarkten zijn hard op weg naar de ergste oktober sinds de financiële crisis, maar de Fed kan de schade terugdraaien door af te wijken van het pad van renteverhogingen. Dat zegt althans beursveteraan Ed Yardeni in gesprek met Cnbc.

“De Fed moet een pauze nemen en even op adem komen”, zegt de directeur van Yardeni Research. “Laten we kijken hoe de economie het klaarspeelt, dat helpt de beurzen ook.”

Beleggers kregen vorige week volatiele dagen voor de kiezen. De S&P 500 daalde afgelopen week 4 procent en alleen al in oktober leverde de index 8,5 procent in. De Dow Jones daalde deze maand meer dan 6 procent.

Nog steeds bullish

Yardeni laat zich door de recente marktstress niet van de wijs brengen; hij is nog steeds bullish op aandelen voor de lange termijn. Hij voorziet sterke economische fundamentals die volgend jaar de winstgroei zullen ondersteunen. “Ik zie voorlopig geen recessie aankomen.”

Hij denkt wel dat een overijverige Federal Reserve de hoofdzorg blijft op Wall Street. Wellicht verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rentes wel te snel en wordt de markt erdoor ontwricht.

Missie volbracht?

“De Fed praat alsof de missie volbracht is, en dat we in de beste economie ooit zitten. Maar als het de beste economie ooit is, waarom dan de rente verhogen? Waarom laten we de economie niet gewoon groeien met een lage inflatie?”, vraagt de strateeg zich af.

Ongeacht wat de Fed gaat doen, denkt Yardeni dat de uitkomst van de tussentijdse verkiezingen in de VS wat onzekerheid uit de markt zal wegnemen.

Feestdagen

Ook zullen de feestdagen de markt nieuw leven inblazen, zo verwacht hij. “Ik denk dat dit het beste retail-seizoen ooit wordt. Consumenten staan er goed voor, dat kan helpen om de markt er weer bovenop te helpen.”