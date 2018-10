De S&P 500 zit vlakbij een officiële marktcorrectie. Maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat er een berenmarkt in het verschiet ligt, zo schrijft de beleggingswebsite MarketWatch.

Een marktcorrectie wordt vaak gedefinieerd als een terugval van 10 procent ten opzichte van een recente piek. Op basis van deze maatstaf is de S&P 500-index fractioneel verwijderd van het correctiegebied, waar de technologiezware Nasdaq al in zit: de S&P 500 ligt nu circa 8 procent onder het recordniveau van 20 september.

Paniekreacties

Die koersval geleid tot paniekreacties bij beleggers en dramatische krantenkoppen.

Maar marktkenners wijzen erop dat grote koersdalingen een natuurlijk onderdeel zijn van een markt die in verschillende richtingen wordt gestuurd door talloze tegenstrijdige factoren, zoals bezorgdheid dat een sterke Amerikaanse economie zal leiden tot meer renteverhogingen door de Federal Reserve.

Slechts vier berenmarkten

Ook wijst de geschiedenis uit dat een correctie niet noodzakelijkerwijs betekent dat er een berenmarkt, ofwel een koersval van 20 procent ten opzichte van de piek, om de hoek loert.



Uit gegevens van het Schwab Center for Financial Research blijkt dat er sinds 1974 in totaal 22 marktcorrecties plaatsvonden. Slechts vier ervan, in 1980, 1987, 2000 en 2007, eindigden uiteindelijk als berenmarkten.

Al zes correcties sinds 2009

Zelfs in de huidige stierenmarkt, die in 2009 begon, zijn er zes correcties geweest die niet in een berenmarkt uitliepen. Zo werd de koersduikeling in februari dit jaar gevolgd door recordniveaus aan het einde van de zomer.

Berenmarkten worden vaak veroorzaakt door een recessie en er zijn niet al te veel signalen dat er een economische neergang in het verschiet ligt, aldus de onderzoekers van het Schwab Center for Financial Research.

Angst voor wereldwijde groeivertraging

De recente opkomst van marktvolatiliteit wordt volgens hen veroorzaakt door gemengde bedrijfsresultaten bovenop de vrees voor een wereldwijde economische vertraging.

Ook moeten beleggers volgens de onderzoekers onthouden dat berenmarkten onderdeel van beleggen zijn, omdat geen enkele stierenmarkt voor altijd kan duren.

Snel herstel

"Sinds 1966 heeft de gemiddelde berenmarkt iets minder dan 17 maanden geduurd, veel korter dan de gemiddelde stierenmarkt. En ze eindigen vaak net zo abrupt als ze begonnen, met een snel herstel dat heel moeilijk te voorspellen is", aldus de onderzoekers.

Met andere woorden: beleggers die willen investeren voor de lange termijn, moeten hun koers blijven varen in plaats van te proberen de markt te timen voor elke grote beweging.



Ben Carlson, directeur institutioneel vermogensbeheer bij Ritholtz Wealth Management, komt tot dezelfde conclusie dat een correctie niet altijd hoeft te leiden tot een berenmarkt. Sinds 1928 heeft de S&P 500-index 47 dalingen van meer dan 10 procent gezien, waarvan 21 varieerde tussen 10 procent en 15 procent.

In ongeveer 60 procent van de gevallen zorgde een correctie van 10 procent niet voor een berenmarkt. In de overige 40 procent gebeurde dit wel.

De gemiddelde correctie die niet tot een berenmarkt leidde, bedroeg 14 procent. Deze duurde gemiddeld 132 dagen van piek tot dal, aldus Carlson. In de gevallen van een berenmarkt lieten de beurzen in de afgelopen 90 jaar een gemiddelde daling zien van 37 procent over 358 dagen, volgens de gegevens van Carlson.

'21 maanden verwijderd van berenmarkt'

Savita Subramanian, strateeg bij Bank of America Merrill Lynch, is specifieker. Zij voorspelt dat beleggers nog steeds ongeveer 21 maanden verwijderd zijn van de dreiging van een berenmarkt. Volgens haar wijst ongeveer driekwart van de 19 verschillende indicatoren en trends die ze in de gaten houdt op een berenmarkt.

Ze noemt onder andere de Cboe-volatiliteitsindex VIX, een op opties gebaseerde maatstaf van de impliciete of verwachte volatiliteit in de komende 30 dagen. Deze staat momenteel boven de 20.

Andere factoren die in de gaten moeten gehouden zijn een verslechtering van de kredietvoorwaarden en een verbetering van het sentiment.

'74 procent van de waarschuwingsindicatoren geactiveerd'

Van de indicatoren die vóór de berenmarkten zijn opgetreden, zijn er volgens Subramanian op dit moment 14 (ofwel 74 procent) geactiveerd. In het verleden duurde het bij een soortgelijk percentage gemiddeld 21 maanden voordat de markt zijn hoogtepunt bereikte.

Vier van de afgelopen zeven stierenmarkten bereikten hun hoogtepunt nadat 100 procent van de indicatoren werden geactiveerd, aldus Subramanian.