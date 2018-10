Terwijl de meeste beleggers in paniek raken over de uitverkoop op de beurzen, zijn er nog steeds levensvatbare aandelen te vinden die aan het bloedbad zijn ontsnapt.

Beleggingssite InvestorPlace zet er acht op een rij.

Gezien de koersdalingen op de beurs lijkt het een enorme opgave om interessante aandelen te vinden om in te beleggen. Vooral omdat er nog veel onzekerheden zijn, over onder andere de handelsoorlog tussen de VS en CHina en de naderende tussentijdse Amerikaanse verkiezingen.

Aandelen in de sector dagelijkse consumentengoederen hebben momenteel de beste kaarten, aangezien de vraag naar goederen van deze bedrijven constant is. Maar er zijn ook andere sectoren die het in oktober beter hebben gedaan dan de markt, waardoor er enkele verrassende mogelijkheden zijn voor beleggers.

1. Hormel Foods

Het Amerikaanse levensmiddelenbedrijf Hormel Foods (onder andere bekend van Spam: boterhamworst in blik) is volgens InvestorPlace deze maand een van de aantrekkelijkste aandelen. Sinds begin oktober is de koers met bijna 7 procent opgelopen en sinds de jaarwisseling staat het aandeel 17 procent in de plus.

De Dow-Jonesindex daarentegen is deze maand met bijna 8 procent gedaald en staat dit jaar in de min.

Dat het aandeel Hormel Foods in de lift zit, komt volgens InvestorPlace omdat het management zich richt op de terugkeer naar een robuuste groei, na de omzetdaling een jaar geleden.

2. Tyson Foods

De koers van Tyson Foods is dit jaar met bijna 23 procent gezakt, wat weinig vertrouwen wekt voor beleggers die op zoek zijn naar aandelen om nu te kopen. Maar in oktober heeft het aandeel van de vleesproducent het verrassend goed gedaan, met een koersstijging van meer dan 3 procent.

Als zodanig is Tyson Foods een geweldige plaats om geld te parkeren tijdens de huidige storm op de beurzen, vooral gezien het dividendrendement van 1,94 procent. Bovendien lijkt de omzet van het bedrijf dit jaar de resultaten uit 2016 en 2017 te overtreffen.

3. Hershey

Snoep- en chocolademaker Hershey is vlak voor Halloween een geschikte keuze om te kopen. Zowel onder kinderen als volwassenen zijn deze iconische chocolaatjes erg geliefd.

Bovendien heeft het bedrijf diverse populaire merken, waaronder KitKat. Het aandeel is sinds begin juli met meer dan 17 procent gestegen en won in oktober bijna 6 procent. Ook biedt het bedrijf een dividendrendement van 2,8 procent.

4. Philip Morris International

Op het eerste gezicht behoort Philip Morris International niet op een lijst van aandelen om in te beleggen. De traditionele sigarettenverkoop daalt sterk, omdat steeds meer Amerikanen stoppen met roken en - wat nog belangrijker is - de groep onder de 18 jaar niet begint met roken.

In de tweede helft van 2017 begon de beurskoers dan ook te dalen. Het aandeel staat dit jaar al bijna 15 procent in de min.

Maar deze cijfers zijn volgens InvestorPlace misleidend, omdat de beurskoers van Philip Morris sinds eind augustus met 17 procent is gestegen. Deze maand stevent het tabaksaandeel ook af op een dubbelcijferige koerswinst.

De verwachtingen van het IQOS-product, een soort vaporizer, zijn hooggespannen. Daarnaast heeft het bedrijf een aantrekkelijk dividendrendement van 5,1 procent.

5. Verizon Communications

Verizon Communications versloeg onlangs de verwachtingen van analisten met sterke winstcijfers over het derde kwartaal. Na jaren van een haperende handel, is het aandeel eindelijk op de goede weg. Bovendien is de telecomgigant in oktober volledig tegen de stroom ingegaan. Het aandeel is deze maand ruim 8 procent gestegen.

Natuurlijk zijn veel beleggers terughoudend om aan boord te springen van een aandeel dat bijna op de hoogste koers ooit staat. De indrukwekkende groei van mobiele abonnementen, het potentieel van de commerciële 5G-diensten en zeer genereus dividendrendement van 4,2 procent maken het aandeel echter zeer aantrekkelijk.

6. Superior Drilling Products

Een van de grootste slachtoffers van de uitverkoop op de markt is de olie- en energiesector. Beleggers vrezen dat de vraag naar olieproducten zal afnemen.

We moeten echter niet voorbijgaan aan het feit dat de VS sancties heeft opgelegd aan de olie-export van Iran, die op 4 november van kracht worden. Dat zou weleens positief kunnen uitpakken voor oliedienstverleners als Superior Drilling Products.

Het aandeel is in oktober meer dan 10 procent in waarde gestegen. Daarnaast heeft het bedrijf een sterke omzetgroei en stevent het af op de hoogste jaarwinst sinds 2014.

7. Iamgold

Wanneer aandelen zakken, vluchten beleggers vaak in goud. Tot nu toe heeft de sector edelmetalen zijn reputatie redelijk waargemaakt. De goudprijzen zijn in oktober met ongeveer 3 procent gestegen, waardoor verschillende gouddelvers wisten te klimmen.

Een gouddelver die echter niet veel heeft genoten van de vlucht naar traditionele veilige havens, is Iamgold. In oktober is het aandeel met bijna 2 procent gestegen. Dat is niet slecht, gezien de koersdaling van de bredere markt. Maar de concurrenten van Iamgold hebben een robuuste groei met dubbele cijfers laten. InvestorPlace verwacht dat Iamgold uiteindelijk zal meeprofiteren van de opmars van zijn sectorgenoten.

8. Rosetta Stone

Rosetta Stone is onder Nederlandse beleggers waarschijnlijk niet zo bekend. Maar InvestorPlace tipt dit als een goed aandeel om ook voor de lange termijn te kopen en te houden.

Rosetta Stone bedrijf helpt mensen met het leren van een vreemde taal. De opmars van China als economische supermacht kan kansen bieden voor het concern.

Het aandeel Rosetta Stone heeft zich ook staande gehouden tijdens de uitverkoop in oktober en is weer terug op niveau, wat vertrouwen geeft in het "grotere plaatje" van het potentieel van het bedrijf.