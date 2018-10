Het aandeel Tesla steeg deze week fors nadat de Amerikaanse maker van elektrische auto's een verrassende winst over het derde kwartaal rapporteerde. Ook de omzet kwam boven de verwachtingen van Wall Street uit.

Dat meldt beleggingswebsite MarketWatch.

In een brief aan aandeelhouders spraken de bestuurders van Tesla over een 'echt historisch' kwartaal: "Voldoende winstgevendheid van de model 3 was van cruciaal belang om ons bedrijf te verduurzamen - iets waarvan velen beweerden dat het onmogelijk zou zijn om dit te bereiken. We kunnen u niet genoeg bedanken voor uw steun. Zonder deze zouden we dit historisch kwartaal niet hebben bereikt."

Tesla behaalde afgelopen kwartaal een winst van 311,5 miljoen dollar of 1,75 dollar per aandeel, tegen een verlies van 619,3 miljoen dollar of 3,70 dollar per aandeel in dezelfde periode vorig jaar.

Best verkochte auto

De Model 3 was volgens Tesla de best verkochte auto in de VS qua omzet en de vijfde bestverkopende auto qua volume, stond er in de brief. Met een gemiddelde wekelijkse productie van de Model 3 gedurende het kwartaal (exclusief geplande shutdowns) van ongeveer 4300 eenheden per week, wist het bedrijf tegen de verwachting in winst te boeken.

Gecorrigeerd voor eenmalige items verdiende Tesla 516,2 miljoen dollar of 2,90 dollar per aandeel, tegen een gecorrigeerd verlies van 488,5 miljoen dollar of 2,92 dollar per aandeel een jaar geleden. De omzet steeg tot 6,92 miljard dollar van 2,98 dollar miljard een jaar geleden.

Analisten ondervraagd door FactSet hadden een gecorrigeerd verlies van 5 dollarcent per aandeel op een omzet van 6,1 miljard dollar verwacht. De aandelen eindigden de reguliere handelsdag met 1,9 procent.

Binnen zes maanden goedkopere Model 3

Investeerders waren vooral verheugd over het feit dat Tesla op korte termijn geen geld hoeft op te halen op de kapitaalmarkten en dat het bedrijf de uitgaven onder controle zal houden. Tesla beloofde ook binnen zes maanden met een goedkopere versie van de Model 3 te komen, die 35.000 dollar zal kosten.

"De winstgevendheid en de positieve vrije kasstroom zijn een prestatie waar velen aan twijfelden, inclusief wijzelf, dat die zouden kunnen voorkomen in het derde kwartaal", schreven de analisten van Consumer Edge. "Tesla had een significant betere brutomarge voor de automobielsector en aanzienlijk lagere kosten in verhouding tot onze verwachtingen."

Hooggespannen verwachtingen

De verwachtingen waren hooggespannen, want het bedrijf versnelde zijn uitrolplanning met ongeveer twee weken en velen namen dat als een teken dat de cijfers gunstig zouden zijn. De bestuurders lieten zich in de brief ook uit over de Model 3-reserveringen. Volgens Tesla was minder dan 20 procent van de 455.000 reserveringen die het in augustus 2017 had gemeld, geannuleerd. Tesla stopte de reserveringen in juli en ging over op een direct bestel-systeem.

De Model 3-productie en -leveringen zullen waarschijnlijk in het vierde kwartaal toenemen en het doel om dit jaar 100.000 Model 3 en Model X-voertuigen te leveren blijft ongewijzigd, meldde het bedrijf.

Productie in China versnellen

Om de betaalbaarheid van de Model 3 aanzienlijk te vergroten, zei Tesla dat het de productietijdlijn in China zal versnellen, met als doel om delen van de massaproductie van sedan's volgend jaar naar China te verplaatsen. Het bedrijf beloofde de lokale inkoop en productie te verhogen en zei dat de productie in China alleen voor lokale klanten zal worden bestemd.

De bedrijfskosten zullen volgens Tesla in het vierde kwartaal waarschijnlijk 'slechts licht groeien'. De investeringsuitgaven voor het hele jaar 2018 zullen iets onder de 2,5 miljard dollar blijven, in overeenstemming met eerdere prognoses. De uitgaven omvatten het kopen van land in China en het initiële ontwerp en andere uitgaven voor een batterijfabriek.

Musk

Het was het eerste kwartaalbericht van Tesla sinds topman Elon Musk een boete kreeg van de Amerikaanse beurstoezichthouder over tweets waarin hij aangaf het bedrijf van de beurs te willen halen. Dat gebeurde echter niet. Musk mag voor een periode van drie jaar daarom geen voorzitter meer zijn.