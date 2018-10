De Amerikaanse beurzen kregen deze week rake klappen en de Dow-Jonesindex en de S&P 500 zagen de jaarwinst verdampen. Volgens Art Cashin van UBS, een veteraan onder Wall Street-handeleren, was er echter geen sprake van paniek op de beursvloer in New York.

In plaats daarvan was het volgens hem een 'georganiseerde verkoop', schrijft Cnbc.

Cashin is zelfs van mening dat de verkoop voornamelijk op technicals was gebaseerd, samen met wat zorgen over China en de 'niet zo spannende' veilingen van schatkistpapier deze week.

"Het is geen stormloop, het is een beetje een cascade omdat ze niveaus blijven doorbreken en dat leidt tot verkoop", zei de UBS-directeur vloeroperaties op de New York Stock Exchange.

Geen losgebroken kudde

"Als iedereen in paniek zou raken, zou het veel meer op een losgebroken kudde lijken en zou het volume veel hoger zijn dan dit", zei Cashin, die zijn carrière begon bij Thomson McKinnon in 1959. In 1964, op 23-jarige leeftijd, werd hij lid van de NYSE en partner bij PR Herzig & Co.

De Dow-Jonesindex kelderde woensdag 608 punten en raakte daarmee alle winst voor 2018 kwijt. De S&P 500 zakte 3,1 procent en werd ook negatief voor het jaar. De Nasdaq sloot 4,4 procent lager en kwam daarmee in correctiegebied terecht.

Algoritmen

"Als je door een niveau zakt, zijn er sommige algoritmen die zeggen dat het een teken is van gevaar en dat je nog meer moet verkopen", merkte Cashin op.

Sam Stovall, chief investment officer bij CFRA, zei ook dat de belangrijkste reden voor de uitverkoop was dat beleggers naar de prijsactie keken in plaats van naar de fundamenten, die in 2019 nog altijd pleiten voor een goede economische groei.

Verder dalen

Stovall verwacht dat de markt nog verder zal dalen voordat de bodem is bereikt. Dat komt omdat uit de geschiedenis blijkt dat deze daling dieper zou kunnen zijn dan die eerder in het jaar.

"We hebben verschillende keren in de geschiedenis gekend waarin we in hetzelfde jaar twee terugvallen van 5 procent of meer hebben gehad en meestal is de tweede afname dieper dan de eerste", aldus Stovall.

Snelst herstellen

Daarom is hij van mening dat de S&P 500 kan dalen naar het niveau van 2.580 of 2.600 punten. "Dan zullen degenen die het hardst zijn gezakt, het snelst herstellen vanaf de bodem", zei Stovall.