De huidige beurscorrectie is volgens Neil Dwane van Allianz GI American made. Het goede nieuws volgens hem is dat een recessie nog lang niet in zicht is, het slechte dat er wel heel veel donkere wolken zijn.

De recente tegenslagen op de Amerikaanse beurzen lijken meer dan een hobbeltje dat genomen moest worden. Een recessie is niet aan de orde, hoewel de groei van de wereldeconomie wel vertraagt. Maar voor beleggers - die vaak gevoelig zijn voor kleine correcties - is dat een schrale troost. Zij hebben naast verliezen te maken met veel meer onzekerheid.

Dat stelt Neil Dwane, verantwoordelijk voor de wereldwijde strategie van vermogensbeheerder Allianz Global Investors, in het artikel Equity market setbacks are normal, waar IEXProfs.nl over schrijft.

De Amerikaanse beurs lijkt het op het eerste gezicht dit jaar redelijk te doen, maar als er wat nauwkeuriger naar de cijfers gekeken wordt, dan blijkt de winst van de voornaamste indices hoofdzakelijk te zijn veroorzaakt door big-tech en de gezondheidssector. Andere sectoren zijn net zoveel of zelfs harder gedaald dan aandelen in Europa.

Made in USA

Veel van de terugslag op de aandelenbeurzen is volgens hem terug te voeren op ontwikkelingen in de Verenigde Staten.

Een verandering van toon bij de Federal Reserve. Het langzame pad naar verkrapping van het monetaire beleid lijkt plaats te hebben gemaakt voor een agressiever beleid, zeker nu de werkloosheid op een historisch laag niveau ligt, de overheidsbestedingen stijgen en de inflatie oploopt.

Het Fed-beleid zorgt niet alleen voor minder liquiditeit in de VS, maar ook daarbuiten. Dat wordt nog versterkt door het Amerikaanse beleid gericht op het terughalen van winsten uit het buitenland, wat ervoor zorgt dat landen en banken met hoge schulden wederom in de problemen komen.

De winstverwachtingen zijn hoog, maar met de Amerikaanse economie dichtbij zijn piek lijkt er weinig ruimte voor positieve verrassingen in 2019.

Een deel van de verbetering van de koers-winstverhoudingen is toe te schrijven aan inkoop eigen aandelen. Voor de beurs is dat echter niet onverminderd positief. Het wijst namelijk op minder zin tot investeren.

En tenslotte zijn er natuurlijk de handelsconflicten die hoofdzakelijk veroorzaakt zijn door de VS.

Mondiale problemen

De rest van de wereld heeft het al langer lastig, zowel economisch als beurstechnisch, maar het zou erger kunnen worden. Zo is er het dalende groeitempo in China, wat ook implicaties kan hebben voor de rest van de wereld. Er zijn de stijgende olieprijzen, en de inflatie in het algemeen.

In Europa lijkt het wat dat betreft slechts een kwestie van tijd voordat de ECB het voorbeeld volgt van de Fed.

Géén bearmarkt

Moeten we ons daarom nu gelijk zorgen maken over een veel sterkere terugval op de beurzen, of erger nog, een bearmarkt? Dwane ziet dat nog niet direct gebeuren.

Het belangrijkste is dat een recessie vooralsnog niet in het verschiet ligt, in de VS noch elders in de wereld.

De langetermijnrentes op Amerikaanse staatsobligaties liggen niet op een niveau dat noopt tot een verschuiving van aandelen naar obligaties.

Handelsoorlogen zijn vervelend, maar tot een enorme negatieve economische impact zal dit niet hoeven leiden.

De aandelenkoersen zijn hoog, maar de groei van bedrijfswinsten op de kortere termijn is nog steeds sterk.

Al met al dus een gemixt beeld met licht en schaduwzijde. Nog geen reden in paniek te raken, maar ook niet om rustig te slapen.