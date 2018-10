Het is tijd voor beleggers om hun posities in kwaliteitsaandelen te verhogen. Dat zegt Paul Winter, hoofd kwantitatief onderzoek voor Azië-Pacific bij UBS, tegen Bloomberg. Strategieën die de voorkeur geven aan kwaliteitsfactoren zouden volgens Winter het komende jaar beter moeten presteren.

"Ons argument is dat hoogwaardige bedrijven de komende twaalf maanden goed zullen werken", aldus Winter. "Het zal echter een strijd worden voor bedrijven van lagere kwaliteit."

Beurzen worstelen

De wereldwijde aandelenbeurzen worstelen dit jaar met de stijgende Amerikaanse rente, een handelsoorlog tussen Washington en Peking en de vrees voor het einde van de wereldwijde economische expansie.

De MSCI AC World Index is in 2018 met 4 procent gedaald en is tot nu toe in oktober met meer dan 6 procent gezakt en ligt daarmee op schema voor de grootste maandelijkse daling sinds augustus 2015.

Toch ziet Winter geen einde aan de outperformance van snelgroeiende bedrijven die beter bestand zijn tegen elke hernieuwde volatiliteit. UBS betoogt dat bedrijven door een beter gebruik van technologie in de sectoren consumenten, industrie, financiën en gezondheidszorg meer rendement genereren uit lagere kapitaalbasis dan voorheen.

"Deze bedrijven zijn winstgevender dan in het verleden", zei hij. Waardeaandelen kunnen een terugval zien, maar die zal waarschijnlijk van korte duur zijn, voegde hij eraan toe. Desalniettemin verwacht UBS dat de volatiliteit zal stijgen. De Cboe Volatility Index is dit jaar bijna 80 procent gestegen en bereikte het hoogste niveau sinds februari.

Hogere volatiliteit

Stijgende rentetarieven kunnen voor sommige bedrijven een vicieuze cirkel betekenen, omdat hun kapitaalkosten stijgen en zij gedwongen zijn om schulden tegen hogere tarieven te herfinancieren, aldus UBS.

Mochten de winsten laat in de economische cyclus afnemen, dan kunnen bedrijven met al lage marges terughoudend zijn in het geven van gedetailleerde informatie over de winst aan de markt, verklaarde Winter. Het resultaat zal volgens hem een sprong in de volatiliteit op de aandelenmarkt zijn. "Er bestaat een grotere onzekerheid over wat deze bedrijven daadwerkelijk zullen verdienen en dat zorgt ervoor dat de prijzen behoorlijk dramatisch zullen bewegen."