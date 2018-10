De winstgroei per aandeel valt in 2019 wereldwijd fors lager uit. De winst per aandeel groeit volgend jaar naar verwachting met 7 procent. Dat in tegenstelling tot de fors hogere winsten van +16 procent in 2018 en +17 procent in 2017.

Dat is althans de verwachting van vermogensbeheerder Amundi, schrijft Belegger.nl.

Gemiddeld gaan analisten voor 2019 uit van een groeivertraging naar +10 procent van de winst per aandeel. Amundi is dus somberder dan de gemiddelde analist.

Aandelenstrateeg Ibra Wane van Amundi noemt het waarschijnlijk dat analisten volgend jaar negatief verrast worden. Dat kan volgens Wane een stempel drukken op de aandelenmarkten, aangezien het niet erg aannemelijk is dat de koers-winstverhoudingen in een late fase van de economische cyclus nog toenemen, meldt hij in een note.

Neerwaartse groeibijstelling

Wane ziet verschillende factoren die de groei van de winst per aandeel voor aandelen wereldwijd zullen remmen volgend jaar. Zo is de wereldwijde groei nog altijd bovengemiddeld hoog, maar liggen neerwaartse bijstellingen voor de hand vanwege handelsspanningen, politieke risico's en de verzwakking van opkomende landen.

Verder bespreekt Wane de Amerikaanse bullmarkt die nu al 111 maanden onderweg is. De winst per aandeel is sinds het dieptepunt in 2009 met 147 procent gestegen. Hierdoor is het resterende potentieel nu beperkt. En hoewel aandelen in de eurozone een minder spectaculaire winstgroei hebben laten zien, zijn de macro-economische omstandigheden in de regio minder gunstig.

Sectoreffecten

Verder werd de MSCI All Country World Index recent gestuwd door sectoreffecten. Kans op herhaling daarvan is klein. De energie- en grondstoffensector waren in 2017 bijvoorbeeld goed voor een derde van de winstgroei per aandeel. En dat terwijl ze maar een weging van 12 procent hebben in de index. Dankzij een hogere olieprijs verdubbelden energiebedrijven vorig jaar de winsten. Daarop volgde een stijging van 50 procent dit jaar. De komende twee jaar wordt echter een stabilisering verwacht.

Tot slot heeft de belastingverlaging voor Amerikaanse bedrijven een groot effect gehad, doordat dit leidde tot grootschalige inkopen van eigen aandelen. De opwaartse bijstelling van de winst per aandeel voor Amerikaanse bedrijven voor dit jaar (van +11 procent naar +23 procent) is volgens Wane zo goed als helemaal te danken aan deze belastinghervorming.

Dit eenmalige effect zit volgend jaar waarschijnlijk niet meer in de cijfers. Aangezien de VS een gewicht van ruim 55 procent heeft in de wereldwijde index, zal dat flink aantikken.

Druk op aandelen

Al met al zal de lagere economische groei 1,3 procent van de winstgroei voor 2019 afsnoepen. Het vervagen van het Amerikaanse belastingeffect heeft met zo'n 5 procent de grootste invloed. Stijgende arbeidskosten, normalisering van de olieprijzen en hogere handelstarieven hebben stuk voor stuk een negatief effect van zo'n 1 procent.

Tot slot waarschuwt Wane ervoor dat er het afgelopen jaar al sprake was van dalende aandelenwaarderingen. En dat ondanks dat de winstgroei aanzienlijk was. "Deze druk kan volgend jaar doorzetten, zeker als winsten teleurstellen en rentes stijgen."