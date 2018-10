Het ergste leed op de aandelenmarkten is waarschijnlijk geleden. Nu bedrijven na een lock-up periode weer eigen aandelen kunnen inkopen, is er weer ruimte om de weg omhoog te vervolgen, volgens analisten JP Morgan.

De recente uitverkoop op de beurzen werd gestuurd door een technische verkoop in combinatie met een pauze van de inkopen van eigen aandelen door bedrijven. Maar beide factoren zijn grotendeels achter de rug en dat kan volgens de analisten van JPMorgan een herstel betekenen voor de aandelenmarkten, meldt MarketWatch.

Hervatting aandeleninkoop

"Met de grootste koper die terugkeert naar de markt na de publicatie van de resultaten, verwachten we dat de liquiditeit zal verbeteren en dat aandelen in waarde zullen stijgen", schreven de analisten van de Amerikaanse bank in een rapport, waarbij ze refereerden aan de terugkopen van eigen aandelen door bedrijven. Veel bedrijven hebben een zogenoemde blackout-periode ingevoerd voor de inkoop van eigen aandelen voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers.

... geholpen door koersdalingen

JP Morgan verwacht dat bedrijven het tempo van de terugkopen zullen opvoeren als deze termijn is verstreken, vooral gezien de lagere waarderingen door de recente uitverkoop.

Volgens de analisten hervatten bedrijven de aandeleninkopen vaak binnen 48 uur na publicatie van de resultaten. De verlaging van de vennootschapsbelasting en repatriëringswetgeving in de VS worden gezien als een sterke aanjager van de terugkoop van eigen aandelen.

Bovendien zal de groeiende kloof tussen aangekondigde en voltooide terugkoopprogramma's langzaam worden teruggebracht richting het einde van het jaar, zo voorspelt de zakenbank. "De recente uitverkoop versnelt dat proces."

De bedrijven die volgens de JPMorgan-analisten het best gepositioneerd zijn om te profiteren van de recente koersdalingen zijn de ondernemingen met actieve terugkoopprogramma's en die uit de blackout-periode komen.

Kloof gedicht

De zakenbank verwachtte eerder dat de terugkoopactiviteit voor de S&P 500-bedrijven dit jaar op 800 miljard dollar zal uitkomen. Maar deze schatting is volgens de analisten waarschijnlijk aan de conservatieve kant, gezien de beter dan verwachte bedrijfswinsten (een stijging van 25 procent versus een verwachting van 22 procent), de marktvolatiliteit en de nog steeds oplopende overzeese kasmiddelen van 1,1 biljoen dollar.

De zakenbank - verwacht nu nu dat terugkoopactiviteit dit jaar zal oplopen tot 900 à 1.000 miljard dollar.

Rugwind

De stieren op de markt zullen blij zijn met deze wind in de rug. De Dow-Jonesindex is deze maand ral uim 4 procent gedaald en de S&P 500 staat meer dan 5 procent in de min. De technologiezware Nasdaq raakte zelfs ongeveer 7 procent kwijt.

Volgens de pessimisten staan aandelen onder druk door de vrees dat de Fed te agressief zal zijn met renteverhogingen en de komende kwartalen een economische vertraging zal veroorzaken. Ook is er bezorgdheid dat de Amerikaanse economie niet kan blijven groeien in het huidige tempo.

'Situatie vergelijkbaar met februari'

Volgens de JPMorgan-analisten is de recente uitverkoop vergelijkbaar met de terugval in februari, die de S&P 500 en de Dow naar correctiegebieden stuurde met een daling van meer dan 10 procent ten opzichte van hun vorige hoogtepunten.

Maar volgens hen werd de terugval van begin dit jaar net als de huidige daling grotendeels veroorzaakt door technische verkopen door systematische handelaren, een proces dat volgens hen nu voor 80 procent voltooid is.

Als dat inderdaad het geval is, zou de markt volgens de analisten binnenkort steun moeten vinden van een reeks positieve factoren, waaronder de terugkopen. Ze noemen hierbij de sterke resultaten over het derde kwartaal moeten de aanhoudende groei onderstrepen, een afzwakkende marktvolatiliteit die normaal gesproken gepaard gaat met het winstseizoen en een toegenomen liquiditeit als de blackout-periodes van de terugkopen eindigen.