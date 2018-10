De winstmarges in het hele Amerikaanse bedrijfsleven staan onder druk. Volgens Goldman Sachs zullen tientallen aandelen met een robuuste groei in rendement op eigen vermogen (ROE) het beter doen in deze omgeving. De zakenbank tipt er tien.

De winstmarges in het hele Amerikaanse bedrijfsleven staan onder druk door een cocktail van factoren, waaronder de renteverhogingen door de Federal Reserve, stijgende arbeidskosten, een hogere inflatie en een economische groeivertraging die veel economen volgend jaar verwachten.

Volgens Goldman Sachs zullen tientallen aandelen met een robuuste groei in rendement op eigen vermogen (ROE) het beter doen in deze omgeving, meldt beleggingssite Investopedia. De zakenbank noemt tien fondsen.

Beter presteren onder tegenwind

"Net zoals groeiaandelen het doorgaans beter doen als de economische groei afneemt, moeten bedrijven die het rendement op eigen vermogen uitbreiden beter presteren als de tegenwind zich opbouwt tegen ROE-groei", aldus Goldman Sachs.

De 10 snelgroeiende aandelen onder de 50 aandelen in de Goldman's ROE-groeilijst zijn:

TripAdvisor

Under Armour

Expedia Group

Nike

MetLife

Amgen

IQVIA Holdings

Union Pacific

Apple en

Cisco Systems

Het selectiecriterium voor de lijst van Goldman is een snel geprojecteerde groei in ROE. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs een hoge ROE, hoewel sommige bedrijven beide kunnen hebben.

In deze tabel worden deze aandelen gerangschikt volgens de ROE-groeipercentages van Goldman.

De bedrijven in de ROE-groeilijst van Goldman hebben een gemiddelde toekomstige ROE van 19 procent en een geschat ROE-groeipercentage van 23 procent. De cijfers voor het gemiddelde in de S&P 500 zijn lager: respectievelijk 19 procent en 2 procent.

Zorgen

Er zijn wel de nodige zorgen, waaronder een toenemende inflatiedruk, de stijgende arbeidskosten in de VS en hogere importtarieven, die de kosten verhogen en de marges drukken. Goldman Sachs schat de kans op 60 procent dat de VS importtarieven zal heffen op het merendeel of de gehele invoer uit China van 267 miljard dollar.

Stijgende rentetarieven zijn een andere tegenwind voor de ROE-groei, maar tot nu toe hebben ze vooral vooral geleid tot lagere aandelenwaarderingen in plaats van aanzienlijk hogere bedrijfskosten.

Union Pacific

In de lijst van Goldman Sachs licht Investopedia spoorwegexploitant Union Pacific uit. De website vindt dit een interessant aandeel, omdat het bedrijf zou moeten profiteren van stijgende vrachttarieven. De verwachte ROE-groeisnelheid van Union Pacific van 38 procent ligt ver boven het gemiddelde van 23 procent en de S&P 500-mediaan van 2 procent.

Union Pacific rapporteerde in in het tweede kwartaal een record winst per aandeel en versloeg de analistenverwachtingen. De winst per aandeel nam in tweede kwartaal toe met 36,6 procent en voor het derde kwartaal wordt een winstgroei van 39,3 procent voorzien, gevolgd door een groei van 34,6 procent in het vierde kwartaal. Union Pacific zal op 25 oktober de resultaten rapporteren.

Winstrapportages moeten duidelijkheid scheppen

De stijgende rentetarieven, inflatie en arbeidskosten, evenals de waarschijnlijkheid van een vertraging van de vraag, zijn krachten die aandelen met snelgroeiende ROE's het potentieel geven om beter te presteren dan ooit tevoren.

In de winstrapportages over het derde kwartaal moet duidelijk worden of deze aandelen zich nog steeds op een groeipad bevinden of dat ze last van tegenwind beginnen te krijgen.