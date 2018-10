Voor nieuwe beleggers kunnen de eerste stappen op de aandelenmarkt verwarrend zijn. Waar moet u beginnen? Wanneer is het een goed moment om te kopen? En hoe kunt u het risico om geld te verliezen minimaliseren?

Beursmiljardair Ray Dalio, oprichter van 's werelds grootste hedgefonds Bridgewater Associates, zegt dat het eerste wat u moet leren over beleggen geen complexe handelsstrategie is, maar een eenvoudige les uit de geschiedenis, namelijk: cycli herhalen zichzelf.

"Mensen moeten begrijpen dat bubbels voorkomen en gevolgd worden door correcties", zei Dalio tegen Cnbc. "In feite is het negeren van historische cycli de nummer 1 misrekening die veel beleggers maken", verklaarde Dalio.

Goed in plaats van duur

"De grootste fout die de meeste beleggers maken is te beoordelen wat goed zal zijn door te kijken naar wat het de laatste tijd goed heeft gedaan. Dus als de markt sterk is gestegen, denken ze dat dit een goede markt is, in plaats van dat het duurder is", legde hij uit.

"En wanneer de markt sterk onderuit gaat, denken ze: dat is een slechte markt, en ik wil er niets van weten, in plaats van te beseffen dat het misschien een goed moment is om bepaalde aandelen tegen een goedkope prijs te kopen."

Marktcyclus

Het cyclische karakter van de markt wordt ondersteund door de geschiedenis: na de verwoestende neergang van de Grote Depressie zag de VS bijvoorbeeld in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw uitgebreide stierenmarkten - waarbij de aandelenkoersen stegen. Vanaf de zomer van 1949 tot de zomer van 1956 kende de S&P 500 een rendement van 267 procent, volgens gegevens van LPL Financial.

Een soortgelijke cyclus vond plaats na de financiële crisis in 2008. De Amerikaanse markten herstelden zich uiteindelijk van de recessie en betraden de langstlopende stierenmarkt in de moderne financiële geschiedenis, die de stierenmarkt na de Tweede Wereldoorlog versloeg. In de tien jaar na de ineenstorting van de Amerikaanse bank Lehman Brothers steeg de S&P 500 met 130 procent.

Zonder te beseffen hoe deze cycli zich herhalen, kopen veel beleggers aandelen op het duurste moment en verkopen ze aandelen tegen de laagste prijzen uit angst dat de markt verder zal dalen. In plaats daarvan zouden beleggers zich volgens Dalio bewust moeten worden van de cycli en voorkomen dat ze een kudde mentaliteit volgen.

Kopen bij correcties

"[Beleggers] moeten weten hoe een bubbel eruitziet, en weten hoe zeepbellen kunnen barsten", aldus Dalio. Zijn advies is om "het tegenovergestelde van de meeste mensen te doen, namelijk verkopen tijdens bubbels en kopen bij correcties".

In zijn nieuwe boek 'A Template for Understanding Big Debt Crises', dat gratis beschikbaar is als PDF, analyseert Dalio 48 van de wereldwijde schuldencrises in de afgelopen 100 jaar om een model te maken voor hoe bubbels worden gemaakt en wanneer ze barsten. Voor Dalio is de eerste stap om een grote belegger te worden eenvoudig: "U moet de cyclus begrijpen en u moet anticyclisch zijn."