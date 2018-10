De geschiedenis leert dat de uitverkoop van de markt nog niet voorbij is en dat de volgende daling scherper zal zijn dan de eerste. Dat zeggen marktstrategen tegen zakenzender Cnbc.

De S&P 500 bevindt zich ongeveer halverwege de top van oktober, maar zou dit niveau opnieuw kunnen testen voor het einde van het jaar, beweren de strategen.

Test dieptepunten

Sam Stovall, chief investment officer bij CFRA, stelt dat hij niet verbaasd zou zijn om een test van de dieptepunten van vorige week te zien, en hij is niet de enige. Ook beleggingsstrateeg Bob Doll van Nuveen Asset Mangement denkt dat de markt zijn dieptepunten kan testen voordat ze later dit jaar naar nieuwe hoogtepunten gaat.

"Dit is de tweede daling van dit jaar van 5 procent of meer en in twee van elke gevallen dat we meer dan één daling in een jaar hadden, was de tweede daling scherper dan de eerste", zei Stovall. De S&P 500 dook vorige week naar 2.710 punten, een daling van 7,8 procent ten opzichte van het hoogste punt ooit eind september. In februari daalde de S&P met bijna 12 procent.

Tech en cyclische consumentengoederen voorop

"Er zou een test van de dieptepunten kunnen komen en ik ben niet verbaasd dat tech en cyclische consumptiegoederen nu de weg omhoog aanvoeren, omdat ze eerder de weg naar beneden hebben geleid", aldus Stovall. De strateeg verwacht dat de test van de dieptepunten vóór de tussentijdse verkiezingen in de VS van 6 november zou kunnen komen.

Ondanks een nieuwe koersdip denken de strategen dat de kans groot is dat aandelen tegen het einde van het jaar en volgend jaar sterk zullen blijven, zoals historisch gezien het geval is na de tussentijdse verkiezingen. Dit jaar wordt verwacht dat de Republikeinen de controle over de Senaat zullen behouden, maar dat de Democraten het Huis van Afgevaardigden zullen terugwinnen.

Gemiddeld 12 tot 13 procent

"Sinds de Tweede Wereldoorlog, zelfs als we een grote verandering in het Congres hadden, is de markt in prijs gestegen en was de gemiddelde winst tussen de 12 procent en 13 procent", verklaarde Stovall. In het jaar erna, als er geen meerderheidswijziging was, steeg de markt nog meer met een gemiddelde van ongeveer 20 procent.

"Alle usual suspects die ons zorgen baarden, zijn enigszins afgenomen", zei Art Hogan, hoofdstrateeg bij B. Riley FBR. Hij zei dat olie niet stijgt, de dollar niet verder stijgt en de rente op staatsobligaties lager is. De tienjaarsrente zakte deze week tot 3,16 procent, ruim onder het niveau van 3,26 procent dat een week geleden de markt deed schrikken.

Sterke winsten

Ook verwachten de strategen dat het winstnieuws dit kwartaal buitengewoon sterk zal zijn, met een gemiddelde winst van ongeveer 21 procent van de bedrijven. De winstvooruitzichten zullen volgens de strategen echter bij sommige multinationals die last hebben van de importtarieven, misschien niet zo rooskleurig zijn.