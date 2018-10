De koersschommelingen, stijgende rentetarieven, handelsspanningen en naderende tussentijdse verkiezingen in de VS maken veel beleggers onzeker.

Om bescherming in uw portefeuille in te bouwen, zette beleggingssite InvestorPlace de zeven beste indexfondsen voor defensieve beleggers op een rij.

Deze ETF's richten zich op defensieve marktsegmenten, zoals de gezondheidszorg, dagelijkse consumptiegoederen, nutsbedrijven en goud.

De onderstaande indexfondsen richten zich op de Amerikaanse markt. Voor Europese beleggers zijn Amerikaanse ETF's niet altijd toegankelijk, maar in Europa bestaan vaak wel vergelijkbare varianten.

1. Health Care Select Sector SPDR

Gezondheidszorg is een klassieke defensieve sector. Volgens InvestorPlace is de Health Care Select Sector SPDR een van de beste ETF's op dit terrein.

Dit fonds volgt de Health Care Select Sector index, die bestaat uit 63 grote Amerikaanse zorgbedrijven zoals Johnson & Johnson, Pfizer en UnitedHealth Group.

Meer dan driekwart van de portefeuille bestaat uit aandelen van bedrijven in de subsectoren geneesmiddelen, zorgverleners & diensten en medische apparatuur & benodigdheden. Minder dan 20 procent van het fonds bestaat uit biotechnologieaandelen.



Met een hoge blootstelling aan hoogwaardige gezondheidsaandelen en minder aandacht voor de meer volatiele gebieden zoals biotechnologie, is het fonds een uitstekende defensieve optie om te kopen.

2. Consumer Staples Select Sector SPDR

Voor beleggers die een goedkope, gediversifieerde blootstelling aan een breed scala van niet-duurzame consumentengoederen willen, is de Consumer Staples Select Sector SPDR ETF een goede optie.



Wanneer de economie vertraagt, kopen consumenten nog steeds alledaagse goederen zoals voedsel, drank en toiletartikelen. Het is misschien niet zo sexy als de technologiesector, maar de sector niet-duurzame consumentengoederen is een sector die tijdens neergaande periodes de neiging heeft om beter stand te houden dan zijn risicovollere tegenhangers.



Het fonds volgt de Consumer Staples Select Sector Index, die bestaat uit 32 Amerikaanse aandelen, zoals Proctor & Gamble, Coca-Cola en Pepsico.

3. Utilities Select Sector SPDR

Nutsbedrijven leveren diensten aan consumenten die worden gebruikt voor het dagelijks leven, zoals water, elektriciteit, telefoon en aardgas. Omdat deze diensten zelfs in een diepe economische recessie worden gekocht, staat deze sector bekend als defensief.

De Utilities Select Sector SPDR is volgens InvestorPlace een van de beste instrumenten om tegen lage kosten (slechts 0,13 procent per jaar) blootstelling te krijgen aan deze sector. Deze ETF volgt de Utilities Select Sector index, die bestaat uit 29 Amerikaanse aandelen, waaronder grote nutsbedrijven als NextEra Energy, Duke Energy en Dominion Energy.

4. Invesco Defensive Equity

In plaats van afzonderlijke sectoren te kopen, kunnen beleggers ook blootstelling krijgen aan meerdere defensieve sectoren met de Invesco Defensive Equity ETF.



Dit fonds heeft de unieke eigenschap om een defensieve strategie te volgen en toch solide resultaten te behalen. Hoewel defensieve aandelen over het algemeen beter presteren dan de brede markt tijdens een recessie, lopen ze meestal achter op het moment dat de markt er goed voor staat, zoals nu.



Sinds de oprichting op 15 december 2006 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,2 procent behaald. De S&P 500 deed het slechts fractioneel beter, met 8,5 procent. Dat is indrukwekkend, gezien het lagere marktrisico voor defensieve aandelen.



Topposities van het fonds omvatten kwaliteitsaandelen in de VS zoals Cigna, Constellation Brands en Abbott Laboratories.

5. Invesco Preferred ETF

Preferente aandelen hebben over het algemeen een lager marktrisico dan gewone aandelen, waardoor de Invesco Preferred ETF een slimme keuze kan zijn voor defensieve beleggers.

Een bonus voor dividendbeleggers die inkomsten uit hun beleggingen willen halen, is dat het fonds een indrukwekkend rendement heeft, van gemiddeld 8,6 procent per jaar over de afgelopen tien jaar.



Het fonds volgt de ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Index, die bestaat uit een mandje van vastrentende Amerikaanse in dollar genoteerde preferente aandelen.

6. SPDR Gold Shares

Als de markten flink schommelen en de onzekerheid toeneemt, vluchten veel beleggers in fysieke activa, zoals goud. Om van deze ontwikkeling te profiteren is de SPDR Gold Shares een uitstekend instrument.

De goudprijs heeft een lage correlatie met aandelenkoersen, waardoor goudfondsen het vaak goed doen in een neergaande markt.

Deze ETF bezit geen fysiek goud en ook geen aandelen van gouddelvers, maar het volgt de prijs van goud. Het indexfonds is zeer liquide, met een beheerd vermogen van 29 miljard dollar.

7. IShares Core US Aggregate Bond

Ook met een breed obligatie-indexfonds, zoals de iShares Core US Aggregate Bond, kiezen beleggers voor activa die een lage correlatie hebben met aandelen.



Hoewel de rentetarieven in de Verenigde Staten zijn gestegen en de obligatiekoersen hierdoor over het algemeen zijn gedaald, vormen obligaties nog steeds een geweldig middel om diversificatie aan te brengen in de portefeuille; vooral om de portefeuille te beschermen tijdens een correctie in aandelenkoersen.

Volatiliteit doorstaan

Tijdens correcties, ongeacht de omvang of duur ervan, hebben beleggers de neiging om uit risicovolle beleggingen te stappen en over te stappen naar activa met een lager marktrisico, zoals obligaties.

Deze vastrentende ETF volgt de Aggregate Bond Index van Barclays, die de gehele Amerikaanse obligatiemarkt van bijna 7.000 obligaties dekt. Het is een goede manier om een goedkope en brede exposure aan de obligatiemarkt te krijgen.