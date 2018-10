De recente forse koersdalingen op de wereldwijde aandelenmarkten hebben veel beleggers schrik aangejaagd. Volgens Adam Grossman, oprichter van Mayport Wealth Management, kunnen beleggers echter veel lessen trekken uit de achteruitgang van de markt, die bescherming kunnen bieden tegen de volgende terugval.

Grossman wijst op het motto van beurslegende Warren Buffett die stelt dat beleggers "hebzuchtig moeten zijn als anderen bang zijn, en bang moeten zijn als anderen hebzuchtig zijn".

Dat klinkt logisch en multimiljardair Buffett kan het zich ook veroorloven om sereen te zijn wanneer anderen gestrest raken. Maar wat moeten gewone beleggers doen? Grossman zette vijf tips op een rij.

1. Laat u niet afschrikken door de krantenkoppen

Sinds 2009 is de Amerikaanse markt verviervoudigd in waarde, met een positief rendement in elk jaar. We zijn nu in de langste stierenmarkt ooit en dit heeft experts zoals Nobelprijswinnaar Robert Shiller doen waarschuwen dat de markt gevaarlijk overgewaardeerd is. Het kan inderdaad erger worden.

Maar wees voorzichtig bij het volgen van marktprognoses. Het is blijft een raadsel waar de markten naartoe gaan en een nieuwsbericht kan de richting van de markt gemakkelijk veranderen.

Hoewel de aandelenmarkt in de VS elk van de afgelopen negen jaar met een positieve noot wist af te sluiten, kende Wall Street in zes van die negen jaar een daling van meer dan 10 procent in het midden van het jaar, voordat een nieuwe rally werd ingezet.

2. Reageer niet, maar heroverweeg wel

Vanwege het onvoorspelbare trackrecord van de markt, is het volgens Grossman beter om niet te reageren op kortetermijnbewegingen. Beleggers zouden die bewegingen wel kunnen gebruiken om het risiconiveau van hun portefeuille opnieuw te beoordelen - niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit een emotioneel standpunt.

"Hoewel uw financiële situatie erop kan wijzen dat u verliezen op korte termijn kunt doorstaan, moet u ook 's nachts kunnen slapen - en dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Als u nerveus wordt van de krantenkoppen van vorige week, breng dan wat tijd door met het herzien van de samenstelling van uw beleggingsportefeuille", aldus Grossman.

3. Het is niet te laat om iets te veranderen

Als u concludeert dat er een wijziging in orde is voor uw portfolio, maak u dan geen zorgen of dat niet al te laat is. Aandelenkoersen zijn gedaald ten opzichte van het niveau van de afgelopen weken, maar dat waren wel recordniveaus. In feite is de markt nog steeds in positief gebied voor het jaar en is het dus niet te laat.

4. Als u leningen heeft, bekijk dan de voorwaarden

De daling van de aandelenmarkt werd gedeeltelijk veroorzaakt door het besluit van de Federal Reserve om de rente te verhogen. Dit betekent dat elke schuld met een variabele rente duurder wordt. Dit omvat onder meer woningkredieten, hypotheken met een veranderlijke rente en creditcards.

"Inventariseer alle leningen met een variabele rente die u mogelijk heeft. Begrijp wanneer de tarieven kunnen worden aangepast en hoeveel. Zoek indien mogelijk naar manieren om deze af te betalen of om ze te herstructureren in leningen met een vaste rente."

Net zoals de aandelenmarkt nog steeds in de buurt van de hoogste standen aller tijden ligt, liggen de rentetarieven nog steeds in de buurt van de laagste niveaus ooit. De debetrentes zijn hoger, maar ze zijn nog steeds extreem aantrekkelijk ten opzichte van andere perioden in de afgelopen 50 jaar.

5. Vermijd langdurige verplichtingen

Als u een lener bent kunt u het best de lage tarieven voor de lange termijn vastleggen. Wanneer u aan de andere kant van de transactie staat - als degene die rente ontvangt - wilt u precies het tegenovergestelde doen en langetermijnverplichtingen tegen lage tarieven vermijden.

Als u obligaties koopt, kies dan voor looptijden tot drie jaar. Waarom? De Federal Reserve heeft aangegeven de rente de komende jaren nog een aantal keer te willen verhogen. Als dat gebeurt, kunt u volgend jaar meer verdienen met nieuwe obligaties dan met de obligaties die u dit jaar koopt. Dat betekent niet dat u vandaag geen obligaties zou moeten kopen; het betekent gewoon dat u de opties openhoudt door lange looptijden te vermijden.