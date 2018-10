Janneke Willemse staat steevast in de hoogste regionen van de Belegger.nl Kooplijst-competitie. Ook dit jaar doen haar tips het erg goed, hoewel de koersdalingen van afgelopen week helaas wat roet in het eten gooiden.

Op het lijstje van Willemse staan Ahold Delhaize, Galapagos en Weight Watchers. Vooral Weight Watchers deed het goed in de zomer, het aandeel stond op een gegeven moment liefst 135 procent in de plus. Nu is dat nog ongeveer 40 procent, wat ook zeker geen slechte score is.

Ahold Delhaize

"Het was wel even schrikken afgelopen week op de beurs, want er zijn hier en daar aardig wat klapjes gevallen", steekt Willemse van wal. "Wat Ahold Delhaize betreft; dat vind ik nog steeds een mooi bedrijf. Het heeft de afgelopen maanden wel last gehad van berichten over sterke concurrentie in de VS."

"Lidl en Aldi zijn er in opkomst en ook WalMart zit niet stil. Die verlaagde de prijzen en wist zo weer marktaandeel te winnen. Toch blijft Ahold een sterke speler in de markt en ik houd het aandeel zeker aan. Het is een prima fonds om in portefeuille te hebben."

Galapagos

Galapagos is de afgelopen weken ook aardig afgekomen. "Maar ik blijf gewoon op dit bedrijf vertrouwen. Onlangs werden succesvolle testresultaten behaald met filgotinib, een veelbelovend middel tegen reuma. Ook dit aandeel blijft op mijn lijstje staan, en ook in mijn eigen portefeuille houd ik het aan."

WW Weight Watchers

"Dit aandeel heb ik onlangs eindelijk ook echt zelf gekocht. Ik wilde het al sinds 2014 hebben, maar iedere keer vond ik wel een reden waarom ik dacht dat het te duur was en heb ik het voor me uitgeschoven. Ik ben rond de 70 dollar dan eindelijk ingestapt, en zul je zien, daarna daalde de koers natuurlijk. Maar dat is het risico van het vak."

"Het leuke vind ik dat Weight Watchers het programma naar de nieuwste wetenschappelijk inzichten aanpast. Ik dacht altijd dat het een beetje 'sekte-achtig' was maar dat is het helemaal niet. Ze gaan met hun tijd mee en kijken naar de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van gedragsverandering. De naam is nu ook veranderd naar WW en sinds vorig jaar een nieuwe CEO is aangesteld, ging de koers als een speer. Ook dit aandeel gewoon aanhouden!"

Extra tip: Netflix

"Ik vind het lastig om na de daling van vorige week een nieuwe koopkandidaat te noemen. Het is misschien wat saai omdat het ik vaker heb genoemd, maar ik ga toch voor Netflix. De koers is behoorlijk gedaald de laatste weken. Het is hard gestegen dit jaar, op een gegeven moment stond de koers zelfs 100 procent in de plus. Nu is dat een stuk minder, zo rond de 60 procent. Ik vind Netflix nog steeds een mooi bedrijf dat door middel van grote investeringen sterk inzet op eigen content. Ik mijn ogen een mooie buy the dip-kans!"